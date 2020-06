Chelsea fortsætter den forrygende genstart efter coronanedlukningen af engelsk fodbold.

Søndag blev det til den tredje sejr af tre mulige, da manager Frank Lampards tropper sendte en ellers velspillende Kasper Schmeichel og hans Leicester-mandskab ud af FA Cuppen i kvartfinalen.

Gæsterne fra London vandt 1-0 på mål af Ross Barkley i anden halvleg, efter at Leicester havde skabt flere gode muligheder inden pausen.

I første halvleg måtte Chelsea-keeper Willy Caballero således flere gange vise sine evner på stregen og i feltet efter problemer oppe på holdets nysammensatte midtbane.

I forhold til 2-1-sejren over Manchester City i Premier League forleden havde manager Frank Lampard skiftet ud på seks pladser i startopstillingen.

Også skarpe løb af Leicester-angriber Jamie Vardy og gode indlæg fra kanterne gav Chelsea problemer.

Ikke desto mindre måtte også Kasper Schmeichel se sig tæt på at blive passeret, men han fik lige nøjagtig fingerspidserne på et skud fra Christian Pulisic omkring den halve time.

I anden halvleg åbnede angriber Tammy Abraham med et drøn af et skud fordi Schmeichel og i netmaskerne, men Chelsea-frontmanden modtog bolden i offsideposition.

Det var dog et varsel om dårligere tider for Leicester, der kom under pres efter taktiske omrokeringer af Chelsea-chefen.

Ross Barkley satte sit føringsmål ind efter 64 minutter, da han løb til et indlæg fra Willian og flugtede bolden i nettet.

Kort efter var Barkley tæt på 2-0, men denne gang sad skuddet i favnen på den danske landsholdsmålmand.

Derfra tog Leicester over og pressede på. Det gav også åbninger, men bolden faldt de til forkerte, og midterforsvarer Caglar Soyuncu headede over fra nært hold.

I overtiden var Leicester igen tæt på udligning, da et følt skud fra kanten af feltet sneg sig forbi mål.

Kort forinden havde Kasper Schmeichel forhindret en 2-0-føring med endnu en stor redning.

I forvejen er Manchester United og Arsenal klar til semifinalerne.

Senere søndag mødes Newcastle og Manchester City om den sidste plads.

/ritzau/