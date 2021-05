Det kører godt for Chelsea og danske Andreas Christensen for tiden.

Efter fyringen af Frank Lampard har tyske Thomas Tuchel fået styr på tropperne, og det har blandt andet været godt for landsholdsspilleren Andreas Christensen, der storspiller for tiden.

Og det kan betale sig, når han logger ind på sin netbank sammen med resten af Chelsea-truppen.

Chelsea er nemlig i Champions League-finalen efter en samlet sejr over Real Madrid, og det har kastet fem millioner pund i samlet bonusser af sig – cirka 43 millioner kroner – til deling i truppen. I finalen mod Manchester City er det samme beløb på spil, så der kan være udsigt til endnu flere penge.

Chelsea-træner Thomas Tuchel og Andreas Christensen. Foto: GLYN KIRK Vis mere Chelsea-træner Thomas Tuchel og Andreas Christensen. Foto: GLYN KIRK

Ifølge Daily Mail vil en sejr over City give 500.000 pund – 4,3 millioner kroner – til hver eneste Chelsea-spiller. Heriblandt Andreas Christensen.

Chelsea er desuden i FA Cup-finalen, hvor man møder Leicester 15. maj. Også her er der penge at tjene. En sejr vil betyde, at der er en million pund – 8,5 millioner kroner – til deling blandt truppen.

Chelsea og Manchester City mødes i Champions League-finalen 29. maj i Istanbul.

Det er første gang, at City er i Champions League-finalen, mens det er tredje gang, at Chelsea er nået dertil.