Der blev scoret 13 mål i de to kampe i gruppe H, da Chelsea og Ajax spillede 4-4, og Valencia slog Lille 4-1.

Den mest medrivende kamp i dette års Champions League-gruppespil blev muligvis spillet tirsdag aften, da Chelsea og Ajax spillede 4-4 i London.

Chelsea havde lavet to selvmål og var nede 1-4, før opgøret tippede den anden vej. Det var en enkelt sekvens stærkt medvirkende til, da Chelsea fik straffespark, mens Ajax fik smidt to mand i bad.

Kampen eksploderede allerede i løbet af de første fem minutter.

Først var Chelsea-angriberen Tammy Abraham uheldig ved at score selvmål efter et indlæg i det andet minut, men et minut senere var der fløjtet for straffespark i den anden ende. Det udnyttede Jorginho til at udligne.

Efter 20 minutter var Ajax tilbage i front. Quincy Promes tog et klogt løb bag sin oppasser, så han ugeneret kunne heade et godt indlæg fra Hakim Ziyech i mål.

Det var også efter et indlæg fra Ziyech ti minutter før pausen, at målmand Kepa Arrizabalaga lavede selvmål, da han fik bolden i ansigtet, efter at den havde ramt stolpen.

Nede 1-3 efter to selvmål var det tydeligt at se frustrationerne hos Chelseas spillere.

Selvmålsskytten Tammy Abraham havde alletiders mulighed for at score i den rigtige ende i begyndelsen af anden halvleg, men englænderen brændte en friløber.

I stedet for fornyet spænding troede alle, at kampen blev afgjort kort efter.

Atter var Hakim Ziyech i oplæggerens rolle, da marokkanerens indlæg fandt vej til Donny van de Beek, som tæmmede bolden og sparkede den fladt i mål med sin andenberøring.

De lettere chokerede Chelsea-fans fik en snert af håb at klynge sig til efter 63 minutter, da anfører César Azpilicueta reducerede tæt under mål.

Få minutter senere steg optimismen mærkbart efter en besynderlig sekvens.

Uden for feltet lavede Daley Blind en hård tackling, men Chelsea spillede videre og skød på mål. I feltet blokerede Joël Veltman bolden med hånden, og så modtog både Blind og Veltman deres andet gule kort, så Ajax var ni mand, og Chelsea havde straffespark.

Igen var Jorginho kold fra pletten og reducerede til 3-4.

To minutter senere røg taget så af på Stamford Bridge, da Reece James var over en returbold og udlignede til 4-4.

Den højdramatiske kamp blev kun endnu vildere af, at Azpilicueta troede, at han havde scoret til 5-4, men målet blev annulleret af VAR efter mere end et minuts fejring.

I slutfasen havde begge hold muligheder for at løbe med sejren, men de måtte nøjes med et point hver.

I gruppes anden kamp fik Valencia med Daniel Wass på holdet vendt hjemmekampen mod franske Lille. Den spanske klub var bagud, men sejrede 4-1.

Midt i første halvleg løb den lynhurtigere nigerianer Victor Osimhen fra Valencias forsvar og scorede til 1-0.

Valencia-anfører Dani Parejo udlignede på et straffespark midt i anden halvleg, og Lille var uheldig med at lave selvmål med ni minutter tilbage af opgøret.

Dernæst tordnede Geoffrey Kondogbia bolden i mål med et drømmehug fra lang afstand, før Ferran Torres hamrede det sidste søm i den franske kiste.

Efter den målrige tirsdag i gruppe H har både Ajax, Chelsea og Valencia syv point, mens Lille ligger sidst med et enkelt point inden de sidste to spillerunder.

/ritzau/