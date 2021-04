Timo Werner er allerede begyndt at drømme om finalen, efter at Chelsea besejrede Manchester City.

Chelsea-tyskeren Timo Werner havde en væsentlig andel i holdets sejr på 1-0 over Manchester City i lørdagens FA Cup-semifinale.

Tyskeren lagde op til Hakim Ziyechs sejrsmål, og nu venter der en finale på Wembley 15. maj, hvor der efter planen skal lukkes 21.000 fans ind.

- Det ville være fantastisk at have fans på lægterne til finalen. Det er et rigtig smukt stadion. Jeg havde chancen for at spille der foran 90.000 tilskuere med landsholdet. Forhåbentlig kommer der mange på stadion, siger Werner til BBC Radio 5 Live.

I England bruges de afgørende kampe i pokalturneringen som prøveklude for at få fans tilbage på stadion.

Der var ikke tilskuere til Chelseas semifinale mod City, men søndag lukkes der 4000 ind til den anden semifinale mellem Leicester og Southampton.

Til Liga Cup-finalen 25. april lukkes der 8000 tilskuere ind, og endnu flere får altså plads til finalen i FA Cuppen.

Hvis Chelsea går hele vejen i turneringen, er sæsonen mere end godkendt, mener Werner.

- Det vil være en rigtig god sæson, hvis vi vinder en titel. Vi er ikke færdige endnu. Vi skal spille semifinale i Champions League og finale her. Vi bliver ved med at klø på, og det er sådan, vi kan vinde en titel, siger han.

Siden Thomas Tuchel tiltrådte som cheftræner efter fyringen af Frank Lampard, har pilen peget i den rigtige retning for Chelsea, som ud over at leve i de to turneringer blot er et enkelt point fra top-4 i Premier League med en kamp i hånden i forhold til West Ham på fjerdepladsen.

West Ham tabte lørdag 2-3 til Newcastle.

- Mentaliteten og træningsmoralen er fantastisk. Jeg kunne ikke være mere glad for at kæmpe videre med det her hold. Det er en rigtig god periode, siger Tuchel til BBC Radio 5 Live.

- Man kan se strukturen og kvaliteten blandt spillerne og i klubben. Jeg gør mit for, at vi fortsætter vores gode periode.

