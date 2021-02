Championship-klubben Barnsley gav Chelsea kamp til stregen i torsdagens FA Cup-ottendedelsfinale.

Chelsea måtte torsdag aften i arbejdstøjet for at sikre sejren over Barnsley fra den næstbedste engelske række, men det lykkedes trods alt.

Premier League-klubben vandt med 1-0 i FA Cuppens ottendedelsfinale og er dermed videre til kvartfinalen, hvor Sheffield United venter.

Andreas Christensen startede inde for Chelsea, men blev fra anden halvlegs start erstattet af Antonio Rüdiger. Hos Barnsley var den tidligere AC Horsens- og Brøndby-forsvarsspiller Mads Juel Andersen med i hele opgøret.

Det undertippede Barnsley-mandskab bed godt fra sig kampen igennem, og Chelsea havde mere end svært ved at kombinere sig forbi modstanderens defensiv.

Faktisk var Barnsley det farligste hold før pausen og burde være kommet foran allerede efter 11 minutter, da Callum Brittain pludselig var spejlblank få meter fra målet.

Han satte indersiden på, men måtte se den udskældte Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga, som for tiden må nøjes med at spille, når der er pokalkampe i programmet, diske op med en flot redning.

Chelsea var aldrig rigtig tæt på at score før pausen, men burde nok have haft et straffespark efter 19 minutter, da Tammy Abraham blev nedlagt i feltet. I FA Cuppen er der ikke VAR i alle kampe, og dommeren forblev tavs.

Efter pausen kom Chelsea tættere på. Callum Hudson-Odoi sparkede snert forbi efter 58 minutter, og fire minutter senere var Antonio Rüdiger på spil med et nærgående hovedstød.

Med 25 minutter tilbage af opgøret kom forløsningen. Reece James driblede sig fri i højre side af feltet og afleverede bolden fladt til Tammy Abraham, der helt inde foran mål trillede bolden i nettet.

Efter 78 minutter var Tammy Abraham på spil i den anden ende, da han på stregen reddede en afslutning fra Barnsleys Michael Sollbauer. Chelsea holdt stand i den hektiske slutfase og tog en smal sejr.

Tidligere på aftenen var Southampton oppe imod Wolverhampton, og det endte som en god oplevelse for sydenglænderne, som lod den danske landsholdsspiller Jannik Vestergaard sidde på bænken i hele kampen.

Danny Ings og Stuart Armstrong scorede hver en kasse og sikrede Southampton en 2-0-sejr og en plads i kvartfinalen. Her venter Championship-klubben Bournemouth, der har danske Philip Billing i truppen.

I de øvrige kvartfinaler skal Everton møde Manchester City, mens Kasper Schmeichel og Leicester får besøg af Manchester United.

