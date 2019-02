Chelsea gav manager Maurizio Sarri arbejdsro for en stund med en sikker sejr over Malmö FF i Europa League.

Der har været rygter i engelske medier om en snarlig fyring af Chelsea-manager Maurizio Sarri i de seneste dage, men torsdag aften fik italieneren skabt lidt arbejdsro.

Chelsea vandt 3-0 hjemme over Malmö FF, og den engelske Premier League-klub går dermed videre til ottendedelsfinalerne i Europa League med en samlet 5-1-sejr.

Chelsea havde den danske landsholdsstopper Andreas Christensen med i hele kampen, og han gjorde det godt i London-klubbens bagkæde.

De tre danskere hos Malmö FF, Anders Christiansen, Sørens Rieks og Lasse Nielsen, havde det noget vanskeligere.

I første halvleg gik det dog ganske glimrende for den svenske danskerklub, men i anden halvleg viste klasseforskellen sig.

Chelsea-angriberen Olivier Giroud bragte hjemmeholdet foran 1-0 efter 55 minutter på et oplæg fra Willian.

Chelseas midtbanespiller Ross Barkley fordoblede føringen 20 minutter senere på et flot sparket frispark, kort efter at svenskernes Rasmus Bengtsson havde fået rødt kort.

18-årige Callum Hudson-Odoi cementerede 3-0-sejren med et fladt spark til slut, hvor Rieks virkede lidt for passiv.

Der var også andre danskere i aktion i Europa League torsdag aften.

Daniel Wass leverede en assist med hovedet, da Valencia vandt 1-0 hjemme over Celtic.

Det var Valencia-angriberen Kévin Gameiro, der stod for den enlige scoring, og samlet gik spanierne videre med en 3-0-sejr over skotterne, der også blev ramt af et rødt kort.

Wass blev udskiftet efter 76 minutter - fem minutter efter Valencias 1-0-mål.

Den danske målmand Frederik Rønnow sad på bænken i hele kampen for Eintracht Frankfurt, som vandt 4-1 hjemme over Shakhtar Donetsk. Samlet vandt tyskerne med 6-3, efter at den første kamp var endt 2-2.

Endelig spillede backen Joakim Mæhle hele kampen for belgiske Genk, som hjemme tabte med hele 1-4 til Slavia Prag. Den første kamp var endt 0-0, så tjekkerne gik samlet videre.

