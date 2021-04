Hakim Ziyech sørgede for en Chelsea-sejr i semifinalen mod Manchester City, der fik Kevin De Bruyne skadet.

Chelsea er klar til finalen i den engelske FA Cup efter en 1-0-sejr over Manchester City.

Hakim Ziyech blev matchvinder for Chelsea, der står over for enten Leicester eller Southampton i finalen om en måned.

Semifinalen på Wembley åbnede sig op efter pausen, efter at de to mandskaber med havde holdt hinanden i et tæt taktisk greb i de første 45 minutter.

Anden halvleg fik den værst tænkelige start for City, da Kevin De Bruyne blev ramt af ankelproblemer og måtte lade sig udskifte.

Uden holdets måske største profil indkasserede Pep Guardiolas City-hold kort efter en scoring, da Chelsea slog kontra. Timo Werner lagde bolden på tværs til Hakim Ziyech, der sparkede Chelsea i front.

Citys amerikanske reservekeeper, Zack Steffen, kom farende ud af sit mål og blev fanget på mellemhånd, så Ziyech nemt kunne skovle bolden ind i det tomme mål til 1-0.

Nu var City tvunget til at satse, da affæren skulle afgøres over én kamp, men det lykkedes aldrig at få Chelsea-forsvaret til at vakle.

I stedet var Chelseas Timo Werner et kvarter før slutfløjt tæt på at øge føringen til 2-0. Tyskeren sled sig fri, men alene med City-målmand Steffen afsluttede han svagt.

Chelsea var i øvrigt uden den danske forsvarer Andreas Christensen, der døjer med en muskelskade.

Chelsea skal i finalen møde enten Southampton eller Leicester, der står over for hinanden søndag.

City kan trøste sig med, at holdet topper Premier League og er på sikker kurs mod mesterskabet. Ligesom Chelsea er City også blandt de fire semifinalister i Champions League.

FA Cuppen blev spillet første gang i 1871 og er verdens ældste fodboldturnering. Chelsea har hævet trofæet otte gange.

Finalen i FA Cuppen spilles 15. maj.

