Eden Hazard er så dygtig, at Chelsea-manager Maurizio Sarris træning keder ham, hvilket er et problem.

Chelsea-stjernen Eden Hazard kan onsdag aften vinde Europa League med den engelske klub.

Forud for finalen mod Arsenal forklarer Chelsea-manager Maurizio Sarri, at det indimellem er et problem at arbejde med den 28-årige belgier.

- Han er en fryd, når vi spiller kamp. Men i løbet af ugen er det sommetider et problem, siger Sarri ifølge dpa på et pressemøde før finalen.

- Problemet er, at han er så stort et talent. Når vi træner så keder han sig indimellem. For ham falder det hele meget, meget nemt, siger italieneren.

Ifølge Chelsea-manageren er Eden Hazard nødt til at arbejde endnu hårdere, hvis han vil nå sit potentiale.

- Han er en af de bedste spillere i Europa, men han skal prøve på at blive den bedste. Med sine evner kan han blive verdens bedste, mener Sarri.

Chelsea, der har danske Andreas Christensen i truppen, sluttede på tredjepladsen i Premier League, mens finalemodstanderen Arsenal endte som nummer fem.

Arsenal har dermed mest på spil onsdag aften i Baku i Aserbajdsjan, hvor vinderen belønnes med en plads i Champions League.

Chelsea har allerede sikret sig adgang til Europas største klubturnering i næste sæson ved at slutte i top-4 i Premier League.

Arsenal-spilleren Granit Xhaka mener, at klubben hører hjemme i Champions League efter to års fravær.

- Det bliver en utrolig og vigtig kamp for os, da vi for vores egen, fansenes og klubbens skyld ønsker at komme tilbage til Champions League, siger schweizeren ifølge AFP.

- Hvis vi ser på vores sæson, så fortjente vi at slutte i top-4, mener han.

Finalen bliver spillet klokken 21 dansk tid.

/ritzau/