Chelsea er ude af Champions League efter et nederlag på 0-3 i Barcelona tirsdag aften - og et samlet ottendedels-nederlag på 1-4. Og Chelsea-manager Antonio Conte var bagefter ikke i tvivl om, hvem der udgjorde forskellen på de to hold.

»Lionel Messi gjorde forskellen,« sagde Antonio Conte efter kampen til BBC med henvisning til, at den 30-årige argentiner scorede både kampens første og tredje mål, ligesom han scorede FC Barcelonas vigtige udebanemål i den første kamp.

»Vi taler om den bedste spiller i verden. Hver sæson scorer han mindst 60 mål. Han er ikke bare en topspiller. Han er en superspiller, og han gør forskellen i kampe som denne her,« sagde Antonio Conte.

Italieneren mente, at Chelsea måske nok kunne sige, at de også manglede en smule held.

»Man skal også have heldet i sådan en kamp. Vi rammer træværket fire gange i løbet af de to kampe, mens FC Barcelona var meget kliniske i deres afslutninger. Vi skabte mange chancer, og vi fortjente ikke at tabe 0-3. Men de scorede på deres chancer,« sagde Antonio Conte.