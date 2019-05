Andreas Christensen kan formentlig se frem til en del spilletid på grund af skader i Chelseas midterforsvar.

Flere skader i Chelseas midterforsvar betyder, at Andreas Christensen sandsynligvis får en større rolle i klubbens sidste kampe i denne sæson.

Før torsdagens Europa League-semifinale ude mod Eintracht Frankfurt slår Chelsea-manager Maurizio Sarri fast, at han har tillid til danskeren, som ellers ikke er blandt hans foretrukne midterforsvarere.

- Andreas har spillet 25 kampe i den her sæson, så han er klar.

- Jeg håber, at han er frisk mentalt og fysisk. Jeg er sikker på, at han vil kunne spille alle kampe, så mit problem er mere antallet af midterforsvarere, jeg har til rådighed.

- Jeg har masser af tillid til Andreas, for han har spillet vigtige kampe og gjort det godt, siger Chelsea-manageren til klubbens hjemmeside.

23-årige Andreas Christensen var i sidste sæson ofte fast starter for Chelsea med i alt 40 kampe. Her blev det til hele 27 kampe i Premier League, hvor det blot er blevet til 7 i denne sæson.

Mens Christensen er blevet valgt fra til kampene i Premier League, så har han fået fuld spilletid i Europa League, hvor det er blevet til 12 kampe frem mod semifinalen.

Danskeren kommer sandsynligvis til at spille ved siden af David Luiz i Chelseas sidste kampe i denne sæson.

En skadet menisk betyder, at tyske Antonio Rüdiger er færdig for sæsonen. Derudover døjer Gary Cahill med en skadet akillessene, hvilket betyder, at han ikke er rejst med til Frankfurt.

Torsdagens opgør mod Eintracht Frankfurt er den første af to semifinaler i Europa League. I den anden semifinale-duel møder Arsenal spanske Valencia.

Der er kampstart klokken 21.

/ritzau/