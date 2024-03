To scoringer i overtiden banede vejen for en Chelsea-sejr på 3-1 over Crystal Palace og Joachim Andersen.

Chelsea hentede mandag en sen sejr på udebane over Crystal Palace i Premier League.

På scoringer i overtiden fra Conor Gallagher og Enzo Fernandez lykkedes det Chelsea at vinde med 3-1 over en af London-klubbens absolutte favoritmodstandere.

Det var 13. gang i træk, at Chelsea slog Crystal Palace i Englands bedste fodboldrække.

Det holdt hårdt for Chelsea-manager Mauricio Pochettinos mandskab, der var mødt frem til opgøret med nederlag i de to seneste kampe.

Hjemmeholdets Jefferson Lerma bragte efter en halv time Crystal Palace foran med 1-0 på et langskudsdrøn.

Gæsternes Conor Gallagher udlignede til 1-1 på et mønsterangreb i begyndelsen af anden halvleg. Midtbanespilleren sparkede et indlæg fra Malo Gusto på højrekanten ind over målstregen.

Selv om Chelsea dominerede, havde gæsterne svært ved at komme til de helt store målchancer.

Det blev der dog ændret gevaldigt på i overtiden, hvor Conor Gallagher igen viste formidabel sparketeknik, da han lagde bolden i mål til 2-1. Kort efter slog Chelsea kontra, hvor Enzo Fernandez cementerede sejren.

Crystal Palace-anfører Joachim Andersen fik som vanligt fuld tid i midterforsvaret hos hjemmeholdet.

Chelsea rykker med sejren en enkelt placering frem i tabellen, hvor holdet er nummer ti med 34 point. Crystal Palace har 24 point på 15.-pladsen.

Premier League toppes af Liverpool med 54 point.

/ritzau/