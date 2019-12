Arsenal var længe foran 1-0, men smed til slut føringen hjemme mod Chelsea, som i stedet vandt kampen 2-1.

Arsenal var på vej til en forløsende sejr over Chelsea, som dog leverede et flot comeback med to mål til slut og dermed vendte Premier League-kampen på hovedet.

Chelsea endte med at vinde rivalopgøret med cifrene 2-1 på mål af Jorginho og Tammy Abraham.

Med sejren har Chelsea på fjerdepladsen 35 point efter 20 kampe. Arsenal er skuffende placeret som nummer 12 med 24 point efter 20 kampe.

Det så ellers længe godt ud for Arsenal i London-derbyet, hvor Chelsea hurtigt kom til at hænge bagefter.

Angriberen Pierre-Emerick Aubameyang bragte Arsenal foran 1-0 efter 13 minutter på et hjørnespark.

Hjørnesparket blev smart forlænget videre af Arsenal-stopperen Calum Chambers, og så var Aubameyang hurtig til at få bolden headet det sidste stykke ind over stregen.

Det var svært for Chelsea at dominere kampen og vise den forskel, der er på de to hold i tabellen.

Men en fejl i slutningen af kampen satte gang i Chelsea-comebacket til slut.

Arsenal-keeper Bernd Leno kom skidt ud af målet på et frispark og ramte slet ikke bolden i sit indgreb.

I stedet havnede bolden hos Jorginho, som helt fri foran mål blot skulle sætte foden på til 1-1-udligningen efter 83 minutter.

Scoringen var kontroversiel, fordi Jorginho måske slet ikke burde have været på banen på det tidspunkt.

Få minutter forinden 1-1-målet havde Jorginho gjort sig fortjent til sit andet gule kort i kampen, da han hev fat i trøjen på en modspiller og stoppede et Arsenal-angreb.

Men kortet og dermed udvisningen udeblev.

Fire minutter senere blev det endnu værre for Arsenal og klubbens nye manager, Mikel Arteta, da Chelsea-angriberen Tammy Abraham udnyttede et kontraangreb til at score det afgørende mål.

Andreas Christensen sad på bænken i hele kampen for Chelsea.

/ritzau/