Chelseas målmandslegende Peter Bonetti er død i en alder af 78 år.

Det skriver flere britiske medier, herunder The Guardian.

Ifølge EveningStandard er klubikonet død som følge af en lungesygdom.

Han er spilleren med næstflest kampe for London-klubben. Peter Bonetti nåede at spille 729 kampe for Chelsea. Han er kun overgået af Ron Harris, der optrådte 795 gange for Chelsea.

London-klubben har da også allerede været ude på de sociale medier for at hylde deres tidligere målmand. (Du kan se opslaget nederst i artiklen.)

Han spillede i klubben i to forskellige perioder. Først fra 1960 til 1975, og igen fra 1976-1979.

Det er derfor også en bevæget fodboldklub, der bekræfter dødsfaldet på sin hjemmeside:

'Chelsea er kede af at kunne bekræfte, at en af vores ubestridte bedste spillere gennem tiden, Peter Bonetti, er død.'

Bonetti døde efter længere tids sygdom, lyder det ligeledes fra London-klubben.

Ved siden af sin klubkarriere opnåede han også stor succes på det engelske landshold. Han var sågar med til at vinde VM-guld tilbage i 1966.