Chelsea har gode muligheder for at tage en plads i næste sæsons Champions League efter sejren over Norwich.

Der er fortsat to billetter til Champions League at kæmpe om i den bedste engelske fodboldrække.

Med tirsdagens sejr på 1-0 hjemme over Norwich ligner Chelsea efterhånden en af næste sæsons deltagere i den fineste europæiske klubturnering.

Chelsea indtager tredjepladsen i Premier League med 63 point efter 36 kampe. Holdet mangler at spille to ligakampe i denne sæson.

På fjerdepladsen befinder Leicester sig med 59 point efter 35 kampe. Manchester United på femtepladsen har også 59 point med tre kampe tilbage.

Det ser dermed ud til at blive et ræs mellem Leicester og United om den fjerde og sidste plads i top-4, der giver adgang til Champions League.

Chelsea mangler kun ligakampene ude mod Liverpool og hjemmekampen mod Wolverhampton, der er nummer seks med 55 point efter 35 kampe og også kan nå at lave ravage.

Leicesters slutprogram består af en hjemmekamp mod Sheffield United, en udekamp mod Tottenham inden sæsonafslutningen hjemme mod Manchester United.

United gæster Crystal Palace på Selhurst Park, dernæst tager holdet imod West Ham inden besøget hos Leicester.

Så det ligner en kamp om top-4 indtil den allersidste spillerunde.

I tirsdagens kamp på Stamford Bridge var Chelsea det dominerende hold, men Norwich kæmpede længe heroisk for at få point med hjem fra London.

Norwich, der er sikker på at rykke ud af Premier League, indkasserede kampens eneste mål i første halvlegs tillægstid.

Chelsea-angriberen Olivier Giroud steg til vejrs og headede bolden i kassen efter et perfekt indlæg fra kreatøren Christian Pulisic.

Ti minutter forinden havde Pulisic selv et kvalificeret skud, som Norwich-keeper Tim Krul fik verfet på overliggeren.

På det efterfølgende hjørnespark headede Chelsea-stopperen Kurt Zouma lige ved siden af målet.

Chelsea havde også flere chancer i anden halvleg, men det blev ved det enlige mål fra Giroud.

