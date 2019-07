Frank Lampard 'vender hjem'.

Det meddeler Chelsea torsdag - denne gang som manager.

Efter Maurizio Sarris afsked med Premier League-klubben i sidste måned har den tidligere spiller og anfører ligget nummer et på rygtelisten til jobbet, og nu er det så en realitet.

Frank Lampard har fået en treårig kontrakt.

»Jeg er glad for at være tilbage. Jeg har så mange gode minder her,« siger Frank Lampard i en video, hvor han går rundt på hjemmebanen Stamford Bridge:

»Den nye rolle begynder her, og jeg kan ikke vente med at komme i gang.«

Frank Lampard spillede 13 år i Chelsea og havde 648 kampe. Efter karrierestoppet kastede han sig over trænergerningen i Derby, som han i Championship førte frem til til oprykningsfinalen om en Premier League-plads. Men tabte.

Det blev dog alligevel kun til en sæson i den næstbedste række, for nu er han tilbage på allerhøjeste niveau igen.

Chelsea-direktør Marina Granovskaia er glad for at kunne give klubikonet comeback.

»Frank har en fantastisk viden og forståelse omkring klubben, og sidste sæson viste han, at han er en af de mest talentfulde trænere i sporten. Efter 13 år hos os som spiller, hvor han blev en klublegende og rekordmålscorer, mener vi, at tiden er perfekt for ham til at komme tilbage - og vi er glade for, at han har valgt at gøre det.«

41-årige Frank Lampard får dog ikke nogen nem start på manager-livet i Chelsea, der er ramt af et transferforbud.

Men han er klar til at begynde det hårde arbejde.

»Alle kender til min kærlighed til klubben og den historie, vi har sammen. Mit eneste fokus er dog på det forestående job og forberedelserne til den nye sæson. Jeg er her for at arbejde hårdt og bringe endnu mere succes til klubben,« siger han.