Chelsea snuppede den tredje sejr i træk under Thomas Tuchel og ligger nu på femtepladsen i Premier League.

Tyske Thomas Tuchel ser ud til at have sat skik på sagerne, efter at han i januar overtog trænerjobbet i Chelsea efter fyrede Frank Lampard.

Søndag aften sejrede London-holdet således med 2-1 ude over bundholdet Sheffield United. Det var holdets tredje sejr i træk under Tuchel.

Inden søndag havde der endnu ikke været scoret mod Chelsea under Tuchel, men det var dog tæt på allerede i det første minut, hvor Sheffield Uniteds Oliver Burke afsluttede i sidenettet.

Hjemmeholdet startede optimistisk, men stille og roligt arbejdede Chelsea, der stillede med Andreas Christensen i midterforsvaret, sig ind i kampen og fik overtaget.

Det gav føring tre minutter før pausen, da Mason Mount klinisk sparkede Timo Werners servering i nettet til 1-0.

Ni minutter efter pausen blev der så første gang scoret mod Chelsea i ligaen under Tuchel, og der skulle pudsigt nok et selvmål til.

Lettere presset ville Antonio Rüdiger aflevere tilbage til sin keeper, men Edouard Mendy tog samtidig et skridt ud af målet, så bolden strøg forbi ham til 1-1.

Chelsea kom dog hurtigt ovenpå igen. Udeholdet fik tilkendt straffe, som Jorginho udnyttede til at score sejrsmålet.

Med sejren rykker Chelsea op på femtepladsen med 39 point for 23 kampe, 11 point efter førerholdet, Manchester City, der har spillet en kamp færre.

Sheffield United er sidst i Premier League med 11 point.

