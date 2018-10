Storklubber risikerer at blive en del af en grå masse, hvis Uefa regulerer for meget, mener Chelsea-formand.

London. Det er med få undtagelser de samme storklubber, der sæson efter sæson dominerer fodboldligaerne i Europa.

Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, har gennem tiltag som Financial Fairplay de senere år forsøgt at skabe mere konkurrence i toppen af europæisk fodbold.

Formand for Chelsea, Bruce Buck, advarer dog Uefa mod at gå få vidt, da det kan skade fodbolden.

- Jeg mener, at store klubber og store spillere er vigtige for fodboldens udvikling, siger formanden.

Buck mener blandt andet, at de store klubber er med til at give fodbolden en større fanbase.

De store klubber er også gode til at inspirere unge til at spille fodbold, siger formanden, som også nævner, at de største klubber investerer mange penge i samfundet.

- Så jeg er ikke tilhænger af, at man dumper de store klubber, så de bliver en del af den grå masse.

- Det har man gjort i USA over de seneste 20 år, og det har især været til skade for baseballsporten. Jeg tror ikke på, at det virker på den lange bane, siger Bruce Buck.

Uefa har på det seneste ladet sig inspirere af amerikansk baseball, der har indført en "luksusskat".

Det kan ifølge nyhedsbureauet AP betyde, at de europæiske fodboldklubber i fremtiden risikerer at skulle betale en procentandel i skat af handler til en værdi på mere end 100 millioner euro. Det vil især ramme de største klubber.

Bruce Buck er ikke tilhænger af den slags tiltag.

- Klubberne bør have mulighed for at jagte deres naturlige position i fodboldens hierarki, siger Chelsea-formanden.

/ritzau/AP