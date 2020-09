Han har masser af penge, og Chelsea har da også fået lov at bruge en del af dem denne sommer.

Men Roman Abramovitch, Chelseas russiske ejer, ville gerne tjene endnu flere penge. Det ville han på fodboldspillere, og en af disse var peruvianske Andre Carillo, hvilket skabte en lidt spøjs situation tilbage i 2014.

Her spillede Carillo nemlig i Champions League for Sporting Lissabon mod netop Chelsea, hvilket betød, at der pludselig var 12 spillere på banen, der var ejet eller delvist ejet af Roman Abramovitch.

Det er lækkede dokumenter, som engelske BBC er kommet i besiddelse af, der afslører, at Roman Abramovitch står bag firmaet Leiston Holdings, der hører hjemme på De Britiske Jomfruøer.

Foto: VALERY HACHE Vis mere Foto: VALERY HACHE

Det firma ejede andele i forskellige fodboldspillere - såkaldte tredjepartsejerskab, hvilket var lovligt indtil 2008 i Premier League, men helt indtil 2015 andre steder i verden.

Mens Abramovitchs talskvinde til BBC understreger, at ingen regler er blevet brudt, er en tidligere formand for det engelske fodboldforbund mere skeptisk.

»Jeg mener ikke, at det kan være helt i orden for en klubejer at eje spillere i andre fodboldklubber. Det er præcis derfor, at tredjepartsejerskab er ulovligt,« siger Lord Triesman og går endnu hårdere til den:

»Det kaster mistænkeliggørelse og en skygge over fodbold. Ud fra de dokumenter, jeg har set, ville jeg som formand for fodboldforbundet have undersøgt det yderligere.«