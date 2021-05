Andreas Christensen fik i januar ny træner i Chelsea. Før semifinale mener han fortsat, at holdet er på vej.

Landsholdsforsvareren Andreas Christensen kan onsdag sammen med Chelsea spille sig i finalen i Champions League.

Efter en udfordrende sæson med en fyring af manager Frank Lampard har Chelsea under afløseren Thomas Tuchels ledelse spillet sig frem til semifinalen i Europas største klubturnering.

Her står Chelsea onsdag over for en returkamp i London mod Real Madrid. Det første opgør i Spanien endte 1-1.

- Det er en kæmpe kamp. Det er det ikke kun for mig, men også for klubben. Det er ved at være et stykke tid siden, vi har været der, så jeg ser virkelig frem til det, siger Andreas Christensen til TV3 Sport.

Han betegner det som en af karrierens allerstørste kampe.

- Jeg ved ikke, hvad der skulle kunne slå det. Ud over måske - jeg ved godt, at det var i Europa League - men der var vi i finalen og vandt. Ud over den er det en af de kampe, der betyder mest, siger midterforsvareren til tv-stationen.

Andreas Christensen henviser til Europa League-finalen i 2019, hvor Chelsea vandt trofæet efter en 4-1-sejr over Arsenal.

Selv om Chelsea nu igen nærmer sig en finale, så har vejen dertil været bumlet med fyringen af manager Frank Lampard i januar og ansættelsen af tyske Thomas Tuchel.

Siden Tuchel tog over, er det stort set kun gået fremad i London-klubben.

- Vi har hele tiden troet på vores kvaliteter, men det er klart, at når vi skifter træner midt i sæsonen, så er der nye idéer og ting, der skal på plads.

- Jeg tror ikke, at vi har været heldige. Vi har været gode og lidt heldige på samme tid med, at tingene er kommet så hurtigt på plads, og at vi har fundet vores identitet så hurtigt, siger Andreas Christensen til TV3 Sport.

- Vi prøver at være et modbydeligt hold at spille imod, og jeg tror, at det er det, der gør os stærke i øjeblikket. Vi vokser stadig, men det klart, at det var svært på et tidspunkt. Men jeg tror, at holdet er vokset med opgaven, siger danskeren.

Onsdagens semifinale mod Real Madrid spilles klokken 21.

Den samlede vinder skal i finalen 29. maj stå over for Manchester City i Istanbul.

/ritzau/