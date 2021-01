Chelsea kæmpede med at score, men fik til sidst sendt bolden i mål, så det endte 1-0 ude mod Fulham.

Sejren kunne sagtens have været større, da Chelsea lørdag tog tre tiltrængte point i Premier League.

I London-derbyet ude mod Fulham blev det til en smal 1-0-triumf for Frank Lampard og co., som inden kampen ikke havde vundet i de foregående tre opgør.

Chelsea kontrollerede begivenhederne, men kæmpede med at score, indtil Mason Mount mod slutningen af kampen fik prikket hul på bylden og blev matchvinder.

Sejren sender i hvert fald for en stund Chelsea op på syvendepladsen med 29 point. Fulham har ikke vundet siden 30. november og ligger tredjesidst med 12 point.

Joachim Andersen var med fra start for Fulham, mens Andreas Christensen stadig ikke er kampklar efter en mindre knæskade.

Chelsea tog fra start teten og sad tungt på bolden. Fulham bød sig enkelte gange til fremad, men kæmpede med at skabe reelle muligheder i Chelseas ende.

Gæsterne havde lidt det samme problem, men bed fra sig cirka midtvejs i første halvleg.

Først bankede Mason Mount bolden på overliggeren, og lidt efter måtte Alphonse Aréola i Fulham-målet ud i fuld længde for at afholde et hovedstød efter et hjørnespark fra at gå ind.

Fulham lykkedes med at komme ud af presset, og Ivan Cavaleiro brændte en stor chance et par minutter før pausefløjtet.

Alligevel måtte hjemmeholdet gå i omklædningsrummet med en ærgerlig følelse efter et direkte rødt kort til Antonee Robinson for en voldsom tackling.

En mand i overtal belejrede Chelsea Fulhams felt fra anden halvlegs start. Men Frank Lampards tropper manglede gang på gang den sidste skarphed, når det gjaldt foran mål.

Joachim Andersen og resten af Fulham-forsvaret holdt stand længe, men med cirka et kvarter tilbage gik den ikke længere. Mason Mount halvflugtede bolden i mål fra sin plads i feltet.

I resten af kampen var bolden primært i en af de to ender, men det blev altså ikke til flere mål.

West Bromwich åbnede lørdagens runde af Premier League-kampe med en 3-2-sejr ude over Wolverhampton. Det var West Bromwich-manager Sam Allardyces første sejr, siden han blev ansat i midten af december.

Senere vandt Brighton 1-0 ude over Leeds, holdets første ligasejr siden 21. november, ligesom West Ham på hjemmebane slog Burnley med samme cifre.

/ritzau/