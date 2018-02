Chelsea førte i Champions League.ottendelsfinalen mod FC Barcelona, men holdet måtte nøjes med 1-1 efter en fejl af danske Andreas Christensen. Og det ærgrede Chelsea, som nu får svært ved at gå videre.

»Vi var meget tæt på den perfekte kamp. Vi begik en fejl, og vi ved udmærket, at når man begår en fejl mod spillere som Messi, Suarez og Iniesta, så koster det,« sagde Chelsea-manager Antonio Conte efter kampen ifølge BBC.

Brasilianske Willian havde sendt Chelsea på vinderkurs, men FC Barcelona udnyttede en fejl af Andreas Christensen med tilnavnet 'AC'. Andrés Iniesta opsnappede den danske forsvarsspillers aflevering, og Lionel Messi sendte bolden i mål i helt fri position,

»Det er virkelig en skam. Jeg er stolt af mine spillere, for i aften udførte de planen helt efter vores aftale. Vi var bare lidt uheldige,« sagde Antonio Conte.

»Jeg mener, at når man spiller en kamp som denne her, må man have en plan, og man må have respekt for modstanderens styrker. Vores plan var god, og spillerne gjorde det godt. Vi fik trods alt 1-1, og vi havde måske fortjent mere,« sagde Chelseas italienske manager.

Resultatet 1-1 betyder, at FC Barcelona umiddelbart har fordelen inden returkampen, fordi udebanemålet betyder, at 0-0 vil være tilstrækkeligt. Da det er svært at satse på at spille 2-2, er Chelsea herefter næsten tvunget til at vinde på Camp Nou, hvis de engelske mestre vil gå videre til kvartfinalen.

»Opgaven er svær, men kampen er stadig åben. Vi kan tage vores spillemæssige præstation med og håbe på, at vi kan lave noget utroligt,« sagde Antonio Conte..