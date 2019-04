Slavia Prag blev sendt hjem fra London med et nederlag på 3-4, da Chelsea avancerede i Europa League.

Chelsea er klar til semifinalen i Europa League.

Torsdag vandt Premier League-klubben i en målfest den anden af to kvartfinaler mod tjekkiske Slavia Prag med cifrene 4-3. Dermed går Chelsea videre med en samlet sejr på 5-3.

I semifinalen venter Frankfurt, der sendte Benfica ud efter samlet 4-4, hvor tyskerne trak det længste strå på grund af reglen om udebanemål.

Frankfurt tabte den første kvartfinale i Portugal med 2-4, men tog alligevel semifinalebilletten efter en comebacksejr på 2-0 torsdag.

Mens der i Premier League har været langt til spilletid for Andreas Christensen, har danskeren været med fra start i alle Chelseas kampe i Europa League i denne sæson.

Det var også tilfældet torsdag, hvor kampen var så godt som afgjort allerede efter 17 minutter.

Her var London-klubben kommet foran 3-0, hvilket gav de tjekkiske gæster noget af et bjerg at bestige.

Målscoringen startede efter fem minutter. Efter et fremragende opspil, der bød på adskillige korte pasninger, prikkede Pedro bolden over Ondrej Kolar i Slavia Prag-målet og gjorde det til 1-0 til Chelsea.

Fem minutter senere lå bolden igen i tjekkernes mål.

Et effektivt engelsk opspil endte med, at Pedro blev spillet helt fri foran mål. Spanierens skud ramte stolpen, men reflekterede ud på forsvarsspiller Simon Deli, der uden skyld endte med at lave et selvmål ved at skubbe bolden i kassen.

Syv minutter senere var den gal igen for Slavia Prag, hvis forsvar slet ikke var mødt op.

Med blot tre afleveringer lykkedes det både Chelsea at fragte bolden op i tjekkernes straffesparksfelt fra egen banehalvdel og spille Olivier Giroud fri foran mål, så franskmanden let kunne gøre det til 3-0.

Udeholdet fik så lidt liv, da Tomas Soucek efter et hjørnespark headede bolden i mål til 1-3.

Der gik dog kun lidt over et minut, førend Chelsea igen med forholdsvis simple metoder havde splittet tjekkernes forsvar ad, og Pedro fik skovlet bolden i mål til pausestillingen 4-1.

Men Slavia Prag kæmpede videre efter turen i omklædningsrummet, og ti minutter inde i anden halvleg blev kampen pludselig en smule spændende.

Her var det nemlig lykkedes tjekkerne at reducere til både 2-4 og 3-4. Begge mål blev lavet af Petr Sevcik, som især kan være stolt af sin anden scoring, der var et drøn fra distancen.

Men luften gik af den tjekkiske ballon, og Sevciks flotte mål blev kampens sidste.

