Ved sommerens VM i Rusland blev N'Golo Kanté verdensmester med Frankrig, og nu har han fremtiden på plads.

N'Golo Kanté har forlænget sin kontrakt med Premier League-klubben Chelsea, som binder midtbanespilleren til klubben frem til sommeren 2023.

Kanté kom til London-klubben i 2016, og franskmanden var med til at vinde Premier League i sin første sæson på Stamford Bridge.

- Jeg er meget tilfreds med at have forlænget med Chelsea. Det har været to fantastiske år, og jeg håber, det fortsætter sådan fremover, siger Kanté til klubbens hjemmeside.

- Efter at jeg kom hertil har jeg udviklet mig som spiller, udfordret mig selv og fået priser, jeg aldrig havde tænkt på tidligere.

- Jeg kan lide byen, fodboldklubben og er glad for, at jeg skal være her endnu længere, siger han.

Chelsea-direktør Marina Granovskaia siger, at klubben vidste, at 27-årige Kante ville blive en gevinst.

- Men han har forbløffet alle med sit utrættelige arbejde og sin uselviske opførsel.

- Uden for banen er han en dedikeret professionel og et ydmygt menneske, til trods for at han er verdensmester og har vundet Premier League to gange.

- Vi ser frem til fem nye år med N'Golo Kanté i hjertet af Chelseas midtbane, siger Granovskaia.

Ifølge avisen Evening Standard vil Kanté modtage en ugeløn på 290.000 pund, hvilket gør ham til klubbens bedst betalte spiller.

Kanté vandt Premier League med Leicester i 2016 og tog et nyt engelsk mesterskab med Chelsea sæsonen efter.

Han var også en del af det franske landshold, som i sommer gik helt til tops ved VM.

Kante er indtil nu noteret for 105 kampe og 4 mål for Chelsea.

