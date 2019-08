Chelsea og Andreas Christensen skal onsdag aften spille Super Cup mod Liverpool, og London-klubben skal forsøge at rejse sig fra et ydmygende nederlag.

Frank Lampard fik en lussing i sæsonpremieren og debuten som manager for Chelsea.

London-klubben tabte søndag med 0-4 ude til Manchester United i Premier League.

Onsdag aften skal Lampard og Chelsea i ilden igen - denne gang i Super Cup mod Liverpool i Istanbul.

Den årlige kamp mellem mestrene i Europa League (Chelsea) og Champions League (Liverpool) bliver et opgør mellem to fodboldhold, der kommer med forskellige udgangspunkter.

Liverpool ser ud til at fortsætte på vindersporet fra sidste sæson, mens Chelsea med ny manager samt afgangene af Eden Hazard, David Luiz og Gary Cahill skal finde fodfæste igen.

Det bliver ikke nemmere af, at Chelsea på grund af en straf ikke må hente nye spillere i det netop overståede samt det næste engelske transfervindue.

I England har der allerede været kritik af Lampard og nogle af de dispositioner, den tidligere Chelsea-stjerne foretog sig i premierekampen mod United.

Den tidligere Chelsea-manager José Mourinho undrede sig over fravalgene af rutinerede spillere som N'Golo Kante, Olivier Giroud og Marcos Alonso i startopstillingen.

Chelsea-anfører César Azpilicueta forsvarer Lampards beslutning om at give unge spillere som Tammy Abraham og Mason Mount chancen fra start.

- Hvis de er her, så er det fordi, de fortjener at være her. De kæmper til hver eneste træning, og vi tror på dem, siger Azpilicueta.

Abraham og Mount er udklækket fra Chelseas eget ungdomsakademi, og det vejer tungt.

- Alle drengene har trænet for at spille for Chelseas førstehold, siden de var små, og nu har vi en gylden mulighed for at skabe en fantastisk gruppe, som kan lære fra alle kampe.

- Selvfølgelig ville vi gerne være startet på en bedre måde, men vi må acceptere realiteterne og blive stærkere af det, siger anføreren.

Den tidligere Chelsea-angriber Chris Sutton vurderer, at Lampard hurtigt kan komme i problemer i trænersædet.

- Hazard bar holdet i årevis, men han er væk, og de kan ikke hente spillere.

- Dette er den første sæson under Abramovich, hvor ingen giver Chelsea en chance for at vinde titlen, siger Sutton ifølge BBC.

Ejeren, Roman Abramovich, købte Chelsea i 2003 og har siden vundet fem engelske titler og sluttet i top-6 i alle årene undtagen i 2016, hvor det endte med en tiendeplads og fyring af Mourinho.

- Det er tydeligt, at Lampard har brug for tid, men det er en ejer, som ikke har givet sine managers tid. Hvis Chelsea slutter som nummer otte, ni eller ti, så vil Lampard ikke være der i næste sæson, mener Sutton.

Super Cup fløjtes i gang onsdag klokken 21.

/ritzau/