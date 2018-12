Efter søndagens nederlag på 0-3 hjemme mod FC København, meddelte cheftræner Claus Nørgaard, at han stopper i Superliga-klubben Sønderjyske til sommer.

»Kort sagt: Jeg har lyst til at prøve noget nyt og ønsker ikke at forlænge min kontrakt,« sagde Claus Nørgaard til B.T.s udsendte og tilføjede:

»Jeg har taget beslutningen henover nogen tid. Egentlig befinder jeg mig udmærket i Sønderjyske, hvor jeg synes, jeg har haft et par gode år.«

Claus Nørgaard fortalte, at han mandag skal have en samtale med Sønderjyskes sportschef Hans Jørgen Haysen.

Sønderjyskes cheftræner Claus Nørgaard i aktion på sidelinien i søndagens Superliga-hjemmekamp mod Sønderjyske. Foto: Claus Fisker Vis mere Sønderjyskes cheftræner Claus Nørgaard i aktion på sidelinien i søndagens Superliga-hjemmekamp mod Sønderjyske. Foto: Claus Fisker

»Hvad der kommer til at ske her, må tiden vise,« sagde Claus Nørgaard, der ikke ønskede at forholde sig til muligheden for, at Sønderjyske vælger at satse på en ny træner allerede fra begyndelsen af det ny år.

Claus Nørgaard ønskede heller ikke at oplyse, hvad han efter sommerferien skal beskæftige sig med.

»Men der er nogle muligheder indenfor landets grænser,« sagde Claus Nørgaard.

Hans Jørgen Haysen bekræftede, at han har indkaldt Claus Nørgaard.

»Vi vurderer tingene internt i morgen, men jeg har naturligvis mine tanker og holdninger til det, der foregår. Som det ser ud lige nu, vil Claus også være Sønderjyske-træner i foråret,« sagde Hans Jørgen Haysen, der dog slog fast, at man langt fra er tilfreds med holdets pointudbytte i efterårets 20 Superliga-kampe.

»Vi har erobret 22 point, og lægger ikke skjul på, at vi gerne ville have haft nogle flere,« sagde Hans Jørgen Haysen.