Han havde netop bragt sit hold videre til pokalfinalen, men fodboldlegenden Ruud van Nistelrooy var ikke i humør til fest og jubel.

I stedet tog han et billede ud af sin jakkeinderlomme, som han havde fået til en begravelse dagen forinden.

Den hollandske storklub PSV Eindhoven har været igennem en følelsesmæssig rutsjebanetur de seneste uger.

Tirsdag spillede de med mindet om Thijs Slegers i deres hjerter. Det skriver Algemeen Dagblad.

Slegers, der var pressechef for PSV, døde i sidste uge af leukæmi. Han blev 46 år.

»Jeg havde det her billede af Thijs i min lomme. Jeg fik det til begravelsen. Mit hjerte blev knust, da jeg så hans kone, hans datter og hans søn,« fortæller Ruud van Nistelrooy, der er cheftræner i PSV.

»Men jeg hørte også om Thijs' kampgejst, og hvor stærk hans familie har været. Det gav mig og drengene al den styrke, vi havde brug for. Alt det bedste til alle omkring Slegers-familien. Den her finale er for Thijs.«

PSV vandt pokalsemifinalen 2-1 over sensationsholdet Spakenburg og er nu klar til pokalfinalen senere på sæsonen.

Thijs Slegers var også nær ven til superstjernen Zlatan Ibrahimovic.

Svenskeren delte for nylig et rørende minde om Slegers i forbindelse med et indsamlingsshow i Slegers' navn. Se klippet her: