Christophe Galtier siger til L'Equipe, at han stopper som cheftræner for Lille, der vandt mesterskabet søndag.

Den nykårede franske mesterklub Lille skal på jagt efter en ny cheftræner.

Christophe Galtier siger ifølge nyhedsbureauet AFP til det franske medie L'Equipe, at stopper som cheftræner.

Det sker, blot to dage efter at Lille vandt Ligue 1.

- Jeg har simpelthen bare en stærk tro på, at min tid her er forbi, siger han til avisen.

Den 54-årige franskmand begrunder beslutningen med, at han vil undgå "at falde ind i en rutine".

Galtier fortæller desuden, at han har modtaget flere tilbud fra andre klubber som blandt andet Nice og Lyon i Frankrig og Serie A-klubben Napoli. Han regner med at have en ny arbejdsgiver på plads i slutningen af ugen.

Galtier overtog cheftrænerposten i den franske storklub i 2017 fra Marcelo Bielsa og sørgede akkurat for, at Lille undgik nedrykning.

I sin første fulde sæson i 2018/19 sluttede holdet på andenpladsen efter Paris Saint-Germain (PSG).

Søndag vandt Lille så sit første mesterskab siden 2011, da den efter sidste spillerunde sluttede et enkelt point foran PSG i tabellen.

Galtiers tropper hentede fire point mod mægtige PSG i løbet af sæsonen og vandt blandt andet 1-0 i Paris.

PSG har ellers vundet det franske mesterskab seks gange siden 2013. Sidste år blev der ikke kåret en mester i Ligue 1 på grund af coronapandemien. Lille lå på fjerdepladsen, da ligaen blev afbrudt, mens PSG toppede tabellen.

/ritzau/