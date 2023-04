»Jeg er overrasket over, at de nye ejere har truffet denne beslutning. Det er bestemt ikke de signaler, som de har sendt, siden de overtog os.«

Sådan lyder det fra den nu tidligere ansvarshavende chefredaktør på det digitale fodboldmedie bold.dk, René Schrøder, som fik meldingen onsdag morgen om, at han blev fyret med øjeblikkelig virkning.

I forrige uge kom det frem, at Ekstra Bladet havde opkøbt bold.dk uden at oplyse, hvad købsprisen for mediet var.

René Schrøder er skuffet over beslutningen, da meldingen ifølge ham var en helt anden end det, som det endte ud med:

»Det er jo ikke mere end et par dage siden, jeg kunne læse i Mediawatch, at chefredaktørposten ikke var til debat i den nye konstruktion. Så jeg er vildt ærgerlig, og jeg synes, at jeg og min redaktion har flyttet bold.dk et nyt sted hen, hvor vi har udviklet en masse journalistiske formater både på tv, podcast og SoMe.«

»Og også på sitet, hvor jeg har forsøgt at gøre mit bedste for, at bold.dk kunne positionere sig med egne nyheder og egne afsløringer. Så det var et hårdt slag i morges (onsdag morgen, red.),« lyder det videre.

B.T. har i et døgn forsøgt at få et mundtligt interview med Anders Borup Sørensen, der er administrerende chefredaktør på Ekstra Bladet og bestyrelsesformand i selskabet under JP/Politikens Hus, om onsdagens beslutning.

Det har dog ikke været muligt på trods af flere henvendelser.

Han bekræfter dog på sms, at Rene Schrøder stopper som chefredaktør, og at der er blevet indsat en konstitueret chefredaktør på bold.dk.