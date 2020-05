1. april kom en opsigtsvækkende nyhed frem i det tyske medie Bild.

Og selv om det var en dag, hvor man ikke skal tage alt, man læser, seriøst, blev det en historie, der hurtigt spredte sig - at Yussuf Poulsen skulle ønske sig væk fra RB Leipzig.

Allerede samme dag lagde den danske landsholdsprofils agent, Poul-Erik Petersen, historien ned og sagde, at han kunne afvise det kategorisk.

»Der er intet i den her sammenhæng, som har bare tilnærmelsesvist noget på sig. Hverken at Yussuf har forespurgt, eller at der er forhandlinger med andre klubber,« sagde Poul-Erik Petersen til TV2 Sport.

Direktøren i RB Leipzig vil ikke slippe Poulsen. Foto: Ronny Hartmann Vis mere Direktøren i RB Leipzig vil ikke slippe Poulsen. Foto: Ronny Hartmann

Nu kommer spillerens chef, direktøren i klubben, Oliver Mintzlaff, med samme udmelding.

»Jeg kan helt klart afvise det. Vi har ikke defineret nogen spillere, som vi ikke længere ønsker, tværtimod,« siger Mintzlaff til selvsamme Bild, som skriver, at 'truppen er ekstremt stærk, og de, der er kommet sig fra skader som de tilbagevendte Kevin Kampl eller Ibrahima Konaté, nu skaber luksusproblemer.

Om Yussuf Poulsen siger direktøren:

»Yussi er en spiller, du ikke kan forestille dig at være uden. Han har haft stor succes her,« forklarer han og siger om det kommende transfervindue:

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Der kan godt komme anmodninger, men det gør mig ikke trist, hvis der ikke sker noget.«

Yussuf Poulsen har været i RB Leipzig siden 2013 og har kontrakt med topklubben frem til sommeren 2022.

I denne sæson ligger RB Leipzig nummer tre i Bundesligaen efter 25. spillerunde - fem point fra førende Bayern München.

Bundesligaen forventes at gå i gang igen 16. maj. Fredag aften kom der så en chokmelding fra det tyske med to smittede spillere i Dynamo Dresden, og det er uvist, hvad det får af betydning, andet end deres kamp ikke bliver til noget.