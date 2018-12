Bliver Christian Eriksen i Tottenham, eller søger den danske landsholdsstjerne andre veje?

Et spørgsmål, der endnu ikke er blevet besvaret. Danskerens kontrakt med den engelske storklub udløber efter næste sæson, og Christian Eriksen er et varmt navn i Europa.

I Tottenham lægger klubbens manager Mauricio Pochettino ikke skjul på, at han er glad for sin danske stjerne, men adspurgt om klubben kan nå til enighed om en ny kontrakt med landsholdsspilleren, er svaret mere vævende.

»Fodbold er så dynamisk. Det ændrer sig hver dag, hver sæson. Det er ikke kun vores beslutning (klubben, red.), det er altid spillerens beslutning,« siger manageren til Sky Sports.

Det er endnu uvist, hvor længe Tottenham har glæden af Christian Eriksen fremover. Foto: EDDIE KEOGH

Han understreger, at klubben skal fokusere på sæsonen lige nu. Men Mauricio Pochettino er da glad for Christian Eriksen. Og står det til træneren, bliver danskeren i klubben lang tid endnu.

»Selvfølgelig er det en person, klubben vil have i fremtiden. Men lige nu skal vi fokusere. En spiller som ham er fokuseret og forsøger at spille gode kampe, som vi har brug for. Der bliver truffet en beslutning i slutningen af denne sæson, eller måske allerede i løbet af de næste dage. I januar,« siger en kryptisk Pochettino.

Christian Eriksen skiftede fra hollandske Ajax til Tottenham i 2013, og rygterne om hvor han eventuelt fortsætter karrieren, florerer flittigt. Tilbage i november var det ifølge et engelsk medie Real Madrid, der bejlede til den danske landsholdsspiller. Ugerne forinden var det italienske Juventus, der blev nævnt som et brandvarmt emne til en ny klub til Eriksen. Selv forholdt Christian Eriksen sig dog ganske stille og roligt til rygterne efter landsholdets Nations League-nullert mod Irland i Aarhus den 22. november

»Der er så mange rygter. Men I er journalister, så det er jeres job at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert,« sagde den 26-årige landsholdsspiller.