Det har kostet Midt- og Vestsjællands Politi masser af ressourcer at efterforske sagen, hvor Danmarks Idrætsforbund, DIF, har anmeldt mulig matchfixing i fodboldklubben FC Roskilde.

»Vi har haft et par efterforskere i gang med at undersøge, hvad der er sket. De har været de primære drivkrafter i sagen. Men de har selvfølgelig fået hjælp af andre. Rundt regnet er omkring 20 spillere i og omkring klubben i løbet af vinteren blevet afhørt,« siger specialanklager Anja Lund Liin til B.T.

På spørgsmålet, om hvorvidt sagen nu er lukket helt ned, svarer hun følgende:

»Vores sag er baseret på en anmeldelse fra DIF, der har modtaget sine oplysninger fra Christian Lønstrup (FC Roskildes ekstræner, red.). Gennem de oplysninger, vi har fra den kant, har vi ikke haft mulighed for at få noget bekræftet. Så medmindre der dukker nye oplysninger op, er sagen fra vores side nu lukket helt ned. Konklusionen er, at vi ikke har fundet noget, der har underbygget de påstande, der er blevet fremført.«

Tidligere FC Roskilde-træner Christian Lønstrup. Foto: Henning Bagger Vis mere Tidligere FC Roskilde-træner Christian Lønstrup. Foto: Henning Bagger

Overblik: FC Roskilde-sagen 11. maj: Træner Christian Lønstrup får viden om, at spillere i FC Roskilde er involveret i matchfixing, og at de taber kampe med vilje. Christian Lønstrup. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix 12. maj: FC Roskilde taber til Lyngby Boldklub. Efter kampen fortæller Lønstrup spillerne, at han har en fornemmelse af, at nogle af dem modarbejder klubben. 13. maj: Holdet evaluerer kampen mod Lyngby. På dagsordenen har Lønstrup skrevet bl.a. 'matchfixing'. Han gentager søndagens besked, understreger alvoren og siger, at det skal stoppe nu. Spillertruppen meddeler i en erklæring, at de tager afstand fra Lønstrups oplysninger. 14. maj: Ledelsen i FC Roskilde suspenderer træner Christian Lønstrup med et argument om at skabe ro forud for sæsonens sidste to kampe. 5. juni: Sagen bliver anmeldt til politiet. 3. juli 2019: (DIF) afslutter en undersøgelse og kan ikke finde beviser for matchfixing. Samtidig erkender DIF, at forbundet har begrænsede muligheder for at undersøge sagen. 5. marts 2020: Midt- og Vestsjællands Politi meddeler, at de har indstillet efterforskningen, hvor Danmarks Idrætsforbund har anmeldt muligt matchfixing i fodboldklubben FC Roskilde.

Hvad er din vurdering af sagen?

»Sager om matchfixing er generelt specielle. Det er jo ikke, fordi vi ser så mange af dem. Men der er stor offentlig interesse omkring dem. Det skyldes, at fodboldsporten hos den almindelige dansker fylder en del, og at det er vigtigt, at der er tillid til, at tingene i sporten fungerer.«

Hvor har I efterforsket sagen?

»Vi har ikke kun talt med spillere i og omkring FC Roskilde. Der er også blevet talt med mennesker i udlandet. Men eftersom vi ikke må efterforske på udenlandsk grund, er det ikke sådan, at vi har haft medarbejdere udsendt. Til gengæld er det sådan, at vi har nogle samarbejdsmuligheder med udenlandske myndigheder, og dem har vi naturligvis benyttet os af.«

Vi har torsdag formiddag været i telefonisk kontakt med Christian Lønstrup, der ikke ønsker at kommentere jeres beslutning. Kan du fortælle, hvad han undervejs i sagen har sagt til jer?

»Det kan jeg ikke. Det vil være at gå for langt ind i anmeldelsen. Men han har jo i vid udstrækning allerede udtalt sig til pressen. Så i forbindelse med disse interviews har læserne haft mulighed for at høre hans version.«

Kan du forestille dig, at sagen vil blive genåbnet?

»Vi er klar til at tage den op igen, hvis der skulle dukke væsentlige nye oplysninger op. Men det er mig bekendt ikke tilfældet. Det er min opfattelse, at der i denne sag er lavet et meget omfattende og grundigt stykke politiarbejde, og jeg er særdeles tilfreds med, at det er lykkedes at få belyst sagen. Efterforskningen har imidlertid ikke givet grundlag for sigtelser, hvorfor den indstilles.«