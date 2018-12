Et møde med sine idoler.

Den oplevelse fik 23-årige Charlie, efter at en grim video med den unge brite tidligere på ugen dukkede op.

Derby-spilleren Curtis Davies har selv lagt et billede ud af seancen mellem spillere og fan.

»Godt at have Charlie i omklædningsrummet forud for dagens kamp,« skriver han om mødet i weekenden i forbindelse med Championship-kampen mod Bristol City. Det er Charlie i midten helt klædt i sort:

Charlie optrådte tidligere på ugen i en video, der tilsyneladende var optaget af en tilænger af fodboldklubben Nottingham Forest, der er Derby Countys rivaler.

I videoen har Charlie, der er udviklingshæmmet pga alvorlig epilepsi, Derby County-trøje på, og det er årsagen til mobningen i videoen, hvor den 23-årige mand blandt andet bliver lokket til at kalde sig selv øgenavne.

Videoen blev voldsomt set - og fordømt - på sociale medier i Storbritannien.

Tidligere på ugen fortalte Charlies far, Stuart Harrison, til BBC, at han var 'chokeret', da han så videoen.

»Vi var bekymrede for, at videoen lige var blevet optaget, men så opdagede vi, at det måtte være for et års tid siden, så vi vidste, at det ikke var for nylig - og at Charlie ikke var blevet påvirket af det,« fortalte Stuart Harrison og tilføjede:

»Hvem i alverden gemmer det her på sin telefon i et år?«

Filhængere af både Derby County og Nottingham Forest har siden taget afstand fra episoden, og de har lavet en indsamling til Charlie. Der er kommet ca. 1.000 pund i kassen, svarende til lige over 8.000 kroner.

Nogle af pengene vil ifølge Stuart Harrison blive brugt til en ny fodbolddragt til Charlie, mens resten af pengene vil blive doneret til organisationen Umbrella, der er involveret i pasningen af Charlie.