Brøndby og AGF delte med 0-0 i den direkte duel om bronze. Kampen var rig på fejl og fattig på chancer.

225 Brøndby-fans kunne søndag aften se deres hold begå rigeligt med tekniske fejl i 0-0-kampen mod de direkte bronzekonkurrenter AGF, der var det bedste hold i det meste af opgøret.

Chancerne i begge ender af Brøndby Stadion udeblev længe, og da AGF fik sine muligheder, manglede skarpheden hos jyderne.

Pointdelingen betyder status quo efter mesterskabsspillets første runde, hvor AGF fortsat er nummer tre med fem point ned til Brøndby.

Søndag kom AGF ellers til Brøndby med gode minder i bagagen i form af en 3-0-sejr fra tidligere i sæsonen, og det skulle man altså forsøge at gentage i en noget anden kulisse end normalt.

De 225 hjemmefans fik dog ikke det gensyn med fodbold på stadion, som de formentlig havde glædet sig til.

Brøndby lagde nemlig ud med et utal af fejl, mens AGF fik lagt et solidt pres på værterne uden dog for alvor at være farlige.

Brøndby fik gennem første halvleg slet ikke styr på sit opspil, og derfor var AGF ofte farlige på kontraangreb.

Lige inden pausen fik gæsterne også strikket et par farlige kombinationer sammen, men symptomatisk for halvlegen blev det kun til lige ved og næsten.

I pausen skiftede sløjt spillende Brøndby ud på sin midtbane, da unge Anis Slimane gik ud til fordel for svenske Simon Tibbling, men det fik ikke umiddelbart den ønskede effekt.

AGF var nemlig efter 54 minutter et mulehår fra at bringe sig foran ved den 20-årige midtbanespiller Benjamin Hvidt, hvis flade afslutning dog blev blokeret på stregen. Han fik bolden serveret efter flot arbejde af kantspiller Jakob Ankersen.

Efterfølgende skiftede BIF-træner Niels Frederiksen på to yderligere pladser, og det medførte en reaktion hos værterne, der lykkedes med at komme længere frem på banen.

Reaktionen var dog kortvarig, og så kunne de hjemmefansene igen forstumme, for anstrengelserne kastede intet af sig, før AGF igen var ovenpå.

Indskiftede Gift Links og Bundu kom frem til to fine muligheder mod kampens slutning, men heldet og skarpheden udeblev for AGF'erne, og derfor endte kampen uden scoringer og med et point til hver.

/ritzau/