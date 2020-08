Pernille Harder er anfører for Wolfsburg, som søndag aften møder Lyon i Champions League-finalen.

Lyon har vundet kvindernes Champions League de seneste fire år.

Det er med andre ord en mastodont i europæisk fodbold, som Pernille Harder og holdkammeraterne fra VfL Wolfsburg står over for i søndagens finale i den prestigefyldte turnering.

Skulle det alligevel lykkes Harder at hæve pokalen med de spidse ører, vil det være karrierens foreløbigt største bedrift, mener danskeren.

- For mig, klubben, byen Wolfsburg og vores fans betyder det utrolig meget. Det er en af de største titler, man kan vinde i klubfodbold, siger hun.

- Den står øverst på min liste over titler, jeg gerne vil vinde.

27-årige Harder er anfører for det tyske mandskab, som fandt vej til finalen ved at slå Glasgow City 9-1 i kvartfinalen og Barcelona 1-0 i semifinalen.

Men Lyon er historisk set en anden størrelse.

Wolfsburg tabte til det franske hold i Champions League-finalen i 2016 og 2018, og sidste år var samme franskmænd stopklods i kvartfinalen.

- De har over årene haft en fantastisk god og bred trup med mange gode spillere. Deres vindermentalitet, som vi også har i Wolfsburg, har de i Frankrig og Europa. Det betyder meget, at man tror på, man kan vinde en turnering, forklarer Pernille Harder.

Danskeren er med ni scoringer på en delt andenplads på topscorerlisten i turneringen efter Arsenal-angriberen Vivianne Miedema, der har scoret ti mål.

Lyons Ada Hegerberg har også scoret ni mål, men den norske profil, som vandt Ballon d'Or som verdens bedste fodboldspiller foran Harder i 2018, er skadet og yderst tvivlsom til finalen.

Udsigten til måske at møde et Hegerberg-løst Lyon-hold får dog ikke Harder til at juble i smug.

- Jeg vil vinde over det bedst mulige Lyon-mandskab, så jeg vil ikke sige, at jeg er glad for, at hun ikke kan spille, siger Wolfsburg-anføreren.

Skal Wolfsburg vinde over Lyon - med eller uden Hegerberg - skal niveauet fra semifinalesejren over Barcelona hæves.

- I en finale kan alt ske. Det er to gode hold, der skal op mod hinanden, og som har mødt hinanden rigtig mange gange. Jeg tror på, at vi alle er der på søndag.

- Vi havde en mindre god semifinalekamp, og alligevel gik vi videre til finalen. Vi ved alle sammen godt, hvad der skal til, for at vi kan præstere på toppen og forhåbentligt tage trofæet, siger Pernille Harder.

Finalen i kvindernes Champions League spilles på Anoeta Stadium i spanske San Sebastián søndag klokken 20.

/ritzau/