Den udlejede Liverpool-målmand Loris Karius kommer ikke til at sidde på tribunen under dette års Champions League-finale.

Og det er, selvom han og alle andre udlejede spillere har fået tilbuddet af manager Jürgen Klopp forud for braget mod Tottenham.

Det skriver flere engelske medier - herunder Daily Mail.

Det var Loris Karius, der var Liverpools helt store skurk i sidste års Champions League-finale mod Real Madrid.

Her forærede han først et mål ved at kaste bolden ind på foden af Karim Benzema, inden han fælt droppede et langskud fra Gareth Bale.

Og det er netop den præstation, der skulle være årsag til, at keeperen, der er udlejet til tyrkiske Besiktas, ikke ønsker at møde op til dette års finale på Wanda Metropolitano i Madrid.

Han frygter nemlig, at hans tilstedeværelse vil flytte fokus op til kampen, og den 25-årige målmand er derfor taget på ferie i stedet for.

Manager Jürgen Klopp har ellers gjort det klart, at alle udlejede spillere kunne møde op til den rene engelske finale, der spilles på lørdag.

Loris Karuis kommer ikke til at overvære året Champions League-finale på stadion, efter han sidste år blev den helt store skurk med to kæmpe fejl.

Efter mareridtskampen for Karius kom det frem, at den tyske målmand var blevet ramt af en hjernerystelse forud for de to fatale fejl, der sikrede Real Madrid sin tredje Champions League-titel i streg.

Han havnede efter finalen i et sandt stormvejr, hvor mange kritiserede ham voldsomt, og det kom så vidt, at både han og familien også modtog dødstrusler.

Dagen efter finalen gik på Twitter og sagde undskyld for sin præstation:

'Jeg har ikke rigtig sovet indtil nu. Det hele kører rundt i hovedet på mig igen og igen. Jeg beklager uendeligt meget til mine holdkammerater, fans og andet personale.'

Loris Karius blev i sommer udlejet i to år til tyrkiske Besiktas.

Real Madrid endte sidste år med at vinde finalen 3-1, men Liverpool har nu allerede året efter mulighed for at viske det smertefulde nederlag væk med en triumf lørdag.

Champions League-finalen mellem Liverpool og Tottenham spilles lørdag aften klokken 21.00.

