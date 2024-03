Succes på banen, tribunen og i sponsorloungen polstrer FCK. Klubben behøver ikke skrue ned for budget og ambitioner, hvis de sportslige resultater udebliver.

FC København må med stor sandsynlighed vinke farvel til Champions League efter onsdagens returkamp ude mod Manchester City, men deltagelsen i den prestigefyldte turnering kan række langt ind i fremtiden.

Qua et højt startbeløb og imponerende resultater har Champions League givet ekstraindtægter på mindst 467 millioner kroner, og langt størstedelen er stadig tilbage, når ekstraudgifterne trækkes fra.

Når selskabet bag FCK, Parken Sport & Entertainment (PSE), der også ejer Parken og Lalandia-badelandene, i marts kommer med sit årsregnskab for 2023, forventes et overskud på 431 millioner kroner.

Det giver en sikkerhed for, at FCK ikke behøver at skrue ned for ambitioner og budget, hvis de sportslige resultater måtte udeblive i en periode.

Det fortæller den administrerende direktør i FCK, Jacob Lauesen.

- Det vil ødelægge vores ambitioner og vores humør, men hvis vi skulle misse et mesterskab et år, så ryster vi ikke på hånden. Den stabilitet har vi sikret os nu, siger Lauesen.

I sidste sæson passerede FCK også start i Champions League, og selv om resultaterne var knap så gode, sikrede klubben sig alligevel omtrent en kvart milliard i indtægter på det europæiske eventyr.

FCK overgår langt de forventninger til omsætning og sportslige resultater, som klubben nedfældede som mål i sin strategi fra efteråret 2022. Ud over succesen på banen, er målet om 700 millioner kroner i omsætning uden transferindtægter også overgået.

Halvandet år senere er en ambitiøs opdatering af strategien og dens mål i stedet på tegnebrættet.

Mens den sportslige afdeling formentlig vil gøre et indhug i overskuddet med investering i spillertrup og træningsfaciliteter, kommer gæsterne i Parken også til at mærke forskel i en virksomhed, hvor sportslig og kommerciel succes i nogen grad er forbundet.

Det aldrende nationalstadion er flittigt diskussion for gennemgribende renoveringer. I første omgang er det hospitalityområdet - forplejning af sponsorer - der står til et løft. Det er nemlig her, FCK halter efter udenlandske konkurrenter.

- Det er kun 5-7 procent af vores pladser, der er hospitalitypladser, mens klubber i Belgien, Holland og Skotland ligger på 10-15-20 procent af pladserne, hvor de også kan bespise folk på en hospitalityagtig måde. Så vi adskiller os negativt på det område, og vi har svært ved at nå deres niveau i omsætning på de områder, hvis vi ikke investerer i det, siger Jacob Lauesen.

En forudsætning for vedvarende succes i Europa er at kunne måle sig med klubber som Ajax, Feyenoord, PSV, Club Brugge og Celtic.

- Hvis vi ikke er dygtige på rigtige mange parametre, når det kommer til talentudvikling, at udnytte kommercielle muligheder, sælge sponsorater på nye måder og have mange tilskuere, så vil vi over tid tabe til dem, der bare får en større check for deres tv-aftale. Det er FC Københavns største glasloft.

- Vi er en stor fodboldklub i et lille land, for selvfølgelig får man flere tv-penge i Belgien og Holland, hvor det er to eller tre gange så mange indbyggere. Så hver evigt eneste år skal vi komme med forretningsmodeller, der kan kompensere for den forskel, så vi kan konkurrere med de gode hold i de ligaer, siger Jacob Lauesen.

To mesterskaber og to Champions League-deltagelser i træk gjorde det i januar og februar let for FCK-bossen at forhandle nye kontrakter hjem med klubbens tre største sponsorer et halvt år før udløb: Unibet, Carlsberg og Adidas.

- Lad os kalde det god timing. De tre nye aftaler er kommet i hus på et meget, meget højt niveau i forhold til, hvad vi turde håbe på.

- En ting er økonomien i aftalerne, men i Adidas-regi er vi røget et lag op i deres system, så vi nu rangerer sammen med Ajax, Celtic og Benfica. Vi er ikke lige så store som de klubber målt på historie, men i det her årtusind er vi konkurrencedygtige med de hold, siger Lauesen.

I tillæg til øgede sponsorindtægter og en ordentlig spandfuld præmiepenge slår FCK også rekord på merchandisesalg, og klubben snitter 26.636 tilskuere bare i superligahjemmekampene i denne sæson.

Sammenholdt med den sportslige fremgang på både akademiniveau og seniorholdet har FCK udviklet en model, der inspirerer udenlandske klubber.

- Vi er begyndt at sige nej til nogle klubber, som gerne vil besøge os. Der har været virkelig mange henvendelser på det sidste. Én fra den sportslige ledelse sagde, at det efterhånden kunne være et fuldtidsjob at servicere alle de europæiske klubber, der gerne vil komme til København og se, hvad fanden det er, vi har gang i. Det er en dejlig position at være i, siger FCK-direktøren.

/ritzau/