Han tog fat i trøjen, pegede på sit navn og jublede.

For hvad gør man, når man ikke får lov at spille fra start, men i stedet bliver sendt ind som joker efter pausen? Kvitterer for tilliden med et mål. Selvfølgelig. Og det var lige præcis, hvad 22-årige Marco Asensio gjorde onsdag aften for Real Madrid, hvor det for en sjælden gangs skyld ikke var Cristiano Ronaldo, der stjal opmærksomheden.

Efter en stor fejl af Bayern-backen Rafinha og en lynhurtig opsnapning af Lucas Vasquez, blev Asensio sendt afsted i et flot kontraangreb, hvor han overfor Bayern-keeperen var iskold i sin afslutning.

2-1 til Real Madrid og dermed et udmærket udgangspunkt inden næste uges returkamp.



Det lå dog ikke hele tiden i kortene, at Real Madrid skulle gå fra kampen som sejrsherrer og dermed være dem der sørgede for Bayern Münchens første nederlag på hjemmebane i denne sæson.



For Bayern München kom efter en lille halv time foran efter en kanonkasse af Joshua Kimmich som følge af et fint pres. Og den tyske klubs træner må have ærgret sig gul og blå på sidelinjen over, at det ikke blev til flere mål de første 45 minutter, for hjemmeholdet havde en håndfuld pæne chancer.

I stedet ville Marcelo lege med, og med et flot drøn hamrede han udligningen i kassen i halvlegens døende minutter.

I anden halvleg brændte Bayern München atter adskillige chancer, inden Asensio med sin kølige scoring slog til. Nådesløst og kynisk overfor et hjemmehold, der med mere præcision sagtens kunne have udlignet.

Det samme kunne Real Madrid dog, og gæsternes store stjerne, Cristiano Ronaldo, fik blandt andet et mål annulleret, fordi han tog armen i brug. Faktisk er det sæsonens første Champions League-kamp, hvor Cristiano Ronaldo ikke kommer på tavlen efter at have scoret 15 mål i turneringen denne sæson.



Den spanske klub kunne dog åndet lettet op ved slutfløjt og knytte næverne, mens Bayern-spillerne må ærgre sig over ikke at have indstillet sigtekornet bedre.

Og det er ikke kun nederlaget, de kan ærgre sig over i den tyske lejr. For i løbet af kampens første halve time måtte klubbens træner Jupp Heynckes gøre brug af to udskiftninger. Først måtte Arjen Robben lade sig udskifte med en skade efter blot otte minutters spil, og efter en halv time tog Jerome Boateng sig til lysken. Også færdig.



Real Madrid undgik heller ikke at blive ramt, for efter knap 70 minutters spil måtte også Carvajal udgå.

Der er returopgør tirsdag aften på Bernabeu, hvor det bliver slået fast, om Bayern München får revanche efter sidste års samlede nederlag i kvartfinalen sidste sæson, eller om Real Madrid formår at spille sig i den tredje Champions League-finale i træk.

De spanske forsvarende Champions League-mestre har et godt udgangspunkt, men der er absolut intet, der er afgjort, før der er fløjtet af efter de sidste 90 minutter.

