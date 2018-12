For første gang i denne sæson lykkedes det Manchester United at score fire gange i den samme kamp.

Manchester United havde ikke vundet en fodboldkamp i over en måned i Premier League.

Men lørdag kom José Mourinhos udskældte tropper omsider på vinderkurs igen med en 4-1-sejr hjemme over bundholdet Fulham.

Det var den største sejr i denne sæson for United, som for første gang i sæsonen scorede fire gange i samme kamp.

Det var samtidig den første ligasejr siden 3. november, hvor United slog Bournemouth på udebane.

Siden den kamp har United tabt til Manchester City og spillet uafgjort mod Crystal Palace, Southampton og Arsenal i den hjemlige liga.

Lørdagens forløsende sejr bringer United op på sjettepladsen i Premier League med 26 point efter 16 kampe.

Mourinho jublede på sidelinjen og klaskede håndflader med sine folk på bænken i første halvleg, hvor hjemmeholdet for en sjælden gangs skyld sprudlede i offensiven.

Efter 13 minutter driblede United-backen Ashley Young sig fri i venstre side og hamrede bolden op i fjerneste målhjørne til en 1-0-føring.

Et kvarter senere stod Fulham-defensiven fuldstændig stille, og så var det nemt for Juan Mata at finde plads og fordoble føringen med et fladt spark.

Tre minutter før pausen fandt Mata den belgiske landsholdsangriber Romelu Lukaku, som bare skulle sætte indersiden på 3-0-scoringen.

Hjemmeholdets dominans fortsatte i begyndelsen af anden halvleg, men United gik langsomt lidt ned i gear.

Fulham kom lidt længere frem på banen, og udeholdet tilkæmpede sig et straffespark, som Aboubakar Kamara udnyttede til en 1-3-reducering efter 67 minutter.

Blot to minutter senere blev Fulham reduceret til ti spillere, da Andre-Frank Zambo Anguissa modtog sit andet gule kort.

United-angriberen Marcus Rashford hamrede bolden i nettet til 4-1-føring ti minutter før tid, da Fulham-forsvaret igen stod helt stille.

Mere blafrede netmaskerne ikke på Old Trafford, selv om United havde et par chancer for at øge føringen mod slutningen.

I en af de øvrige kampe vandt Arsenal 1-0 hjemme over Huddersfield, der havde målmanden Jonas Lössl og stopperen Mathias "Zanka" Jørgensen med i hele opgøret.

Arsenal brændte nogle store chancer i første halvleg, hvor især angriberne Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette var uskarpe.

Arsenals formstærke midtbanespiller Lucas Torreira stod for den afgørende scoring i slutningen af anden halvleg med et flot saksespark.

Arsenal er med sejren oppe på tredjepladsen med 34 point efter 16 kampe.

Cardiff vandt uden en skadet Kenneth Zohore hjemme 1-0 over Southampton, der havde Jannik Vestergaard og Pierre-Emile Højbjerg med i hele kampen.

