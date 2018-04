Premier League-holdet tæt på semifinale med sejr over CSKA. Atlético, Lazio og Leipzig tog også første stik.

London. Den engelske fodboldklub Arsenal marcherer mod den første europæiske titel i Europa i mere end to årtier.

Torsdag aften sikrede London-klubben sig med stor sandsynlighed en plads i semifinalerne i Europa League med en hjemmesejr på 4-1 over CSKA Moskva i den første af to kvartfinaledueller.

De engelske værter kom blæsende fra start, og på den tredje store chance bragede en umarkeret Aaron Ramsey efter ni minutter Arsenal i front med 1-0 på et indlæg fra Héctor Bellerín.

CSKA-spillerne blomstrede kortvarigt op, og det 21-årige stjerneskud Aleksandr Golovin udlignede til 1-1 direkte på frispark.

Russerne truede også med at tage føringen, inden Arsenal igen begyndte at boltre sig i gæsternes svage defensiv.

Et unødvendigt straffespark på Mesut Özil betød, at Alexandre Lacazette efter godt 20 minutter kunne øge til 2-1 fra straffesparkspletten.

Herefter gik det hurtigt, og kort efter slog Aaron Ramsey til med et drømmemål til 3-1. Waliseren timede sit indløb i feltet perfekt og satte ydersiden på et indlæg og vippede elegant bolden over CSKA's målmand.

Lacazette fortsatte ydmygelsen af russerne, da han ti minutter før pausen bragte Arsenal på 4-1.

Arsenal-dominansen fortsatte i de sidste 45 minutter, og det var mere held end forstand, at russerne slap fra London med et nederlag på tre mål.

Fra en spids vinkel brændte Lacazette foran frit mål, og Ramsey bankede et skud på træværket.

Trods mange års uafbrudt europæisk deltagelse er det 24 år siden, at Arsenal senest vandt en titel i Europa. Det var i 1994, da englænderne i København slog Parma i finalen i den daværende Europa Cup for pokalvindere.

Bortset fra Europa League har Arsenal i denne sæson udspillet alle chancer for at vinde en titel, hvilket har sat manager Arsène Wenger under stort pres.

En af de største konkurrenter til Europa League-titlen er spanske Atlético Madrid, der torsdag på hjemmebane slog Sporting Lissabon. Atletico, der tidligere i turneringen slog FC København ud, vandt 2-0.

Italienske Lazio vandt på hjemmebanen i Rom med 4-2 over Salzburg fra Østrig.

I den fjerde og sidste kvartfinaleduel slog RB Leipzig på eget græs Marseille med 1-0. Danske Yussuf Poulsen sad på bænken i hele kampen.

Der er returkampe i næste uge. Finalen i Europa League spilles 16. maj.

/ritzau/