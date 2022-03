»Det er med stor sorg, vi må meddele, at vores ven og holdkammerat Miguel van Damme har tabt kampen mod leukæmi.«

Sådan skriver Cercle Brugge på klubbens hjemmeside. Det sker, efter fodboldspillerens kone har delt et hjerteskærende opslag på Instagram.

'Vores elskede skat og far tog afsted til sin sidste kamp i går aftes. En kamp, der ikke længere kan vindes. Du forlod os langsomt, men du gjorde det på din måde. Meget stærk.'

Sådan lyder det i teksten, som konen Kyana har skrevet.

'Du kæmpede som en løve. Vi er så taknemmelige for, du var her. Et forbillede for mange. Du fik mig til at indse, der ikke er noget, der hedder at give op, selvom der kun var det ene glimt af succes.'

'Hvil nu min skat, du har mere end fortjent det. Du er nu fri fra alle smerter. Vi ville elske at se dig sådan. Et stort kram fra dine to piger. Vi ses senere,' slutter hun.

Fodboldspilleren fortalte selv tilbage i september 2020, at den leukæmi han var ramt af var uhelbredelig. På det tidspunkt var det tredje gang, kræften var vendt tilbage efter en ellers heroisk kamp fra fodboldspilleren, som nægtede at give op efter at have fået diagnosen første gang i juni 2016

Han kom sig flere gange, og selvom han stadig skulle tage medicin, nåede han at vende tilbage på banen, inden han igen blev ramt af tilbagefald.

Derfor er det også en utroligt hård dag for Cercle Brugge, understreger klubben.

»Ord kan ikke beskrive, hvad vi føler, selvom vi godt ved, tingene ikke gik godt i en længere periode,« skriver klubben, der fortæller, hvordan Miguel van Damme var et stærkt eksempel på en positiv person, der kæmpede det bedste, han havde lært.

Miguel van Damme, der nåede at spille 40 kampe for Cercle Brugge, efterlader udover konen Kyana datteren Camille, der kom til verden i maj 2021.