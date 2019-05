Kasper Schmeichel fik muligvis millioner af Liverpool-fans til at juble med dén redning.

I mandagskampen mellem Manchester City og Leicester skal førstnævnte bruge en sejr for at holde fast i førstepladsen før sidste spillerunde.

Men Kasper Schmeichel ville det anderledes efter en halv times spil.

Den danske målmand diskede op med en redning af højeste klasse, da Sergio Aguëro kom højest på et hjørnespark.

Argentineren headede på overliggeren, hvorefter Kasper Schmeichel hurtigt fik bakset bolden væk fra målet på en brøkdel af et sekund.

Slowbillederne efterfølgende viste, at bolden var tæt på at gå over stregen, men korrekt blev der ikke dømt mål, og ved pausen var stillingen 0-0. Se situationen i toppen af artiklen.

Manchester City er før kampen to point efter Liverpool, der dog har spillet en kamp mere end City.

Derfor skal City bruge en sejr, hvis de ikke skal gå ind til den sidste og afgørende runde på andenpladsen og derfor ude af stand til selv at afgøre mesterskabskampen.