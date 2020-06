Center for Ludomani byder fodboldlandstrænerens Kasper Hjulmands holdning til gambling velkommen.

Danske Spils aftale med Dansk Boldspil-Union (DBU) om at sponsorere fodboldlandsholdet hører ingen steder hjemme.

Sådan lyder meldingen fra Center for Ludomani.

- Overdreven gambling er potentielt skadelig og afhængighedsdannende. Er det, som landsholdet skal løbe rundt og reklamere for? Det synes jeg ikke, siger centerleder Michael Bay Jørsel.

Udmeldingen kommer i kølvandet på, at Danmarks nylig tiltrådte landstræner, Kasper Hjulmand, udtrykte utilfredshed med valget om at lade Danske Spil sponsorere landsholdet.

- Jeg synes ikke, at jeg kan opfordre til spil og betting. Det kommer jeg aldrig til at stå på mål for at give videre til nogen, at det er en god ting at gøre, sagde Kasper Hjulmand mandag til Radio4.

Michael Bay Jørsel bifalder landstrænerens klare holdning.

- Jeg synes, det er fremragende.

- Han er dårligt nok trådt til, og så kommer han med sådan en melding om, at det burde forbydes, siger Michael Bay Jørsel.

DBU meldte ud, at unionen kan godtage Danske Spil som sponsor, fordi Danske Spil er et af de spilfirmaer, der er gået forrest i kampen mod ludomani.

Danske Spil har været med til at lave ti anbefalinger til en mere ansvarsfuld spillebranche.

Præmissen om, at Danske Spil går forrest i kampen mod ludomani, køber Michael Bay Jørsel ikke.

- Det (de ti anbefalinger, red.) er en gratis omgang. For at kunne iværksætte de her ti anbefalinger, så skal hele spillebranchen være enig.

- Der er 45 selskaber, der har spillelicens i Danmark, og de er notorisk kendt for ikke at kunne blive enige, siger Michael Bay Jørsel.

Jakob Høyer mener fortsat, at Danske Spil gør sit for at forebygge ludomani, men han understreger, at bettingfirmaet ikke kan gøre det alene.

- Jeg mener, Danske Spil er gået forrest for at få nogle fælles retningslinjer. Og jeg er fuldstændig enig i, at det her ikke kun handler om Danske Spil. Man skal lave nogle retningslinjer for hele branchen.

- Derfor bliver det godt at se, når Folketinget og regeringen kommer på banen og kommer med et udspil for, hvordan man kan lave nogle mere ansvarlige spilleregler, særligt for børn og unge, siger han.

Jakob Høyer mener ikke, at DBU bør tage skeen i egen hånd og lade være med at bruge Danske Spil som sponsor for landsholdet.

- Det har jeg respekt for, hvis andre mener. Men det, mener vi ikke, er et svar på tingene, siger han.

