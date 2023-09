Celtic-spilleren Matt O'Riley kan meget vel snart få sin danske landsholdsdebut.

Som søn af en engelsk far og dansk mor har han mulighed for at stille op for Danmark, hvilket han allerede har gjort på U21-niveau.

Og nu fortæller hans træner i Celtic, Brendan Rodgers, at Kasper Hjulmand har været interesseret i at høre mere om O'Riley, der er fast mand for den skotske storklub.

»Jeg gav ham en opdatering, og jeg kender Kasper godt fra de danske spillere, jeg havde i min Leicester-tid. Matt er i den grad i hans tanker,« lyder det fra Rodgers ifølge The Scottish Sun.



Matt O'Riley er måske snart dansk landsholdsspiller. Foto: Russell Cheyne/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Matt O'Riley er måske snart dansk landsholdsspiller. Foto: Russell Cheyne/Reuters/Ritzau Scanpix

Den 22-årige midtbanespiller tiltrak allerede stor interesse denne sommer fra andre klubber, men han valgte at blive i Celtic.

»Hans værdi er helt sikkert steget det seneste år. Og vi vil selvfølgelig gerne beholde ham, han har stadig en stor udvikling foran sig.«

»Men han viser nogle fantastiske prøver på sit talent. Han har en vidunderlig attitude og er ambitiøs, både for Celtic og ham selv. Hvis vi kan forlænge hans kontrakt, vil det selvfølgelig gøre det bedre,« lyder det fra chefen Rodgers.

Danmarks næste opgaver er i oktober, hvor man møder Kasakhstan og San Marino i EM-kvalifikationen.