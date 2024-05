I 89. minut sørgede Adam Idah for, at Celtic vandt det klassiske Old Firm-opgør mod Rangers og tog pokalen.

Et mål i de sidste minutter sendte Celtic-enden på Hampden Park i ekstase og sikrede det grønklædte mandskab pokaltitlen, da Rangers FC blev slået 1-0 i den skotske pokalfinale på Hampden Park.

Undervejs var gået næsten 90 minutter med Celtic-overtag, men det klassiske Old Firm-opgør bød ikke på den store underholdningsværdi eller chancer i nogen af enderne.

Celtic havde tidligere i maj sikret sig det skotske mesterskab foran netop Rangers, og det grønklædte mandskab sikrede sig dermed med pokaltitlen begge skotske titler i denne sæson.

Det var Celtic med danske Matt O'Riley i startopstillingen, der sad på begivenhederne i finalen.

Rangers stod dog godt i organisationen, hvilket gjorde det svært for Celtic at tilspille sig de helt store chancer.

O'Riley, der har haft en fremragende sæson og er blevet kåret til årets profil i Celtic, var meget på bolden fra sin position på midtbanen, men ligesom sine holdkammerater kæmpede han med at finde åbningerne i Rangers-defensiven.

I løbet af anden halvleg havde Rangers også flere fine muligheder på omstillinger, men Joe Hart i Celtic-målet afviste tilnærmelserne.

Et minut før tid kom den forløsende Celtic-scoring, da angriberen Adam Idah fulgte op på en ripost fra et langskud og sparkede returbolden i mål.

/ritzau/