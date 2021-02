Celtic er langt fra mesterskabet og ærkerivalerne fra Rangers FC i den skotske fodboldliga.

Nu har manager Neil Lennon taget konsekvensen og trukket sig.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

»Vi har af mange forskellige årsager haft en svær sæson, og selvfølgelig er det frustrerende og skuffende, at vi ikke har nået samme højder som tidligere.«

»Jeg har arbejdet hårdere end nogensinde på at vende tingene, men desværre har vi ikke ramt den gode periode, vi havde brug for,« siger Lennon til Celtics hjemmeside.

49-årige Lennon var i gang med sin anden periode som manager for klubben.

Han stod første gang i spidsen for holdet i perioden 2010-2014 og vendte for to år siden tilbage, da Brendan Rodgers tog til Leicester.

I den forgangne sæson vandt Celtic alle tre turneringer i hjemlandet, men i indeværende sæson har resultaterne ikke været prangende.

Efter ni mesterskaber på stribe er Celtic 18 point efter Glasgow FC. Desuden er Celtic ude af den skotske Liga Cup, mens det ikke lykkedes at gå videre fra Europa League-gruppen.

»Jeg har altid givet mit bedste til klubben og været stolt af at levere medaljer til Celtic-fansene. Klubben vil altid være en del af mig, og jeg vil altid være Celtic-tilhænger,« siger Lennon, som også var i klubben i mere end seks år som spiller.

Assistenten John Kennedy tager over som midlertidig manager.

/ritzau/