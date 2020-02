Den populære Celtic-legende Jackie McNamara ligger netop nu alvorligt syg på hospitalet.

Det gør han som følge af en hjerneblødning, har er blevet akut opereret for, skriver The Guardian.

Jackie McNamaras tidligere holdkammerat i Celtic John Hartson siger ifølge den engelske avis, at McNamara faldt om lørdag med en hjerneblødning.

Mandag skriver Jackie McNamaras datter på Celtic-legendens Twitter-profil, at hendes far ligger på hospitalet.

Paul Lambert (venstre) Jackie McNamara med det skotske Premier League-trofæ i 2004. Foto: JEFF J MITCHELL Vis mere Paul Lambert (venstre) Jackie McNamara med det skotske Premier League-trofæ i 2004. Foto: JEFF J MITCHELL

'Mange tak for de pæne ord og støtten. Min far får den bedste behandling muligt, og som I kan forstå, er det en svær tid for os som familie, så vi beder om privatliv i denne tid,' skriver hun på Jackie McNamaras Twitter-profil.

Flere fodboldstjerner fra McNamaras tid sender hilsner til den 46-årige eksspiller – heriblandt svenske Henrik 'Henke' Larsson, der spillede syv sæsoner i Celtic. Alle sæsoner sammen med McNamara.

'Han har brug for al den kærlighed, vi kan give ham. Bliv ved med at kæmpe,' skriver Henrik Larsson.

Jackie McNamara spillede også for flere britiske klubber i sin karriere samt 33 landskampe for Skotland. Har har efterfølgende været træner i Partick Thistle, Dundee United og York City.