Ståle Solbakken er en snu ræv, der har opbygget et stærkt kollektiv, lyder rosen fra Celtic-boss Neil Lennon.

Det kræver tålmodighed og et stærkt forsvar, hvis det skotske storhold Celtic skal rejse hjem fra Danmark med et godt resultat efter det første møde med FC København i Europa Leagues 16.-delsfinaler.

Det siger Celtics manager, Neil Lennon, på et pressemøde i Parken onsdag aften.

- FCK er et stærkt hold. Taktisk er FCK smarte, og de er velorganiserede og har altid en god struktur på banen.

- Det kræver tålmodighed at få et vigtigt udebanemål, og vi skal samtidig også være på vagt for FCK's styrker. De er gode til at få bolden ind i feltet og score på den måde, så det skal vi forhindre, siger Neil Lennon.

Han var selv anfører på det Celtic-hold, der i december 2006 tabte 1-3 til FCK i Parken i Champions League.

Dengang hed FCK's vigtigste mand på sidelinjen også Ståle Solbakken, og Neil Lennon peger på nordmandens store erfaring som en vigtig faktor for FCK's succes i europæiske turneringer.

- FCK har spillet mange gode kampe i Europa, og de har en manager, der har stor erfaring fra europæiske kampe. Så vi må ikke tage noget for givet, for ligesom os er FCK et hold, som er svært at slå, siger Lennon.

Hans mandskab kommer med selvtillid efter ni sejre i træk på tværs af alle turneringer.

I syv af de ni kampe har Celtic spillet med et tremandsforsvar, men holdet kommer muligvis til at gå tilbage til den firebackkæde, der gav succes i Europa League-gruppespillet i efteråret, hvor Celtic blandt andet slog Lazio to gange.

- Vi kan bruge begge systemer, og vi er komfortable med begge. Jeg kommer ikke til at sige, om vi vil bruge 3-5-2 eller 4-2-3-1 mod FCK, siger manageren.

Celtic-anfører Scott Brown har en klar fornemmelse af, hvad der venter ham og holdkammeraterne.

- Vi ved, at FCK altid spiller 4-4-2, så det er vi forberedt på, og så skal vi se, om vi både kan score mod dem og holde målet rent.

- Men det er vigtigt, at vi ikke lader os rive med, hvis vi scorer først, for vi skal holde koncentration gennem hele kampen, siger Scott Brown.

/ritzau/