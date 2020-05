Fodboldklubben Celta Vigo forbereder sig til genstarten af den bedste spanske fodboldrække uden danske Pione Sisto.

Cheftræner Óscar Garcia fortæller, at den 25-årige dansker ikke træner med holdkammeraterne. Han kommer dog ikke ind på årsagen til Sistos fravær i den fælles træning.

»Han er en spiller, som jeg gerne vil have med til træning i lighed med de andre, men det kan ikke være sådan,« siger Celta Vigo-træneren ifølge avisen La Voz de Galicia.

Avisen beskriver Pione Sisto som "ugens hovedperson", efter at han ikke har deltaget i træningen med sine 29 holdkammerater.

Det spanske samfund blev i en længere periode under coronakrisen pålagt et udgangsforbud, som ifølge La Voz de Galicia fik Pione Sisto til at forlade Spanien for at køre til Danmark.

Avisen vurderer, at Sistos fravær til træningen hænger sammen med turen til Danmark.

Celta Vigo er placeret lige over nedrykningsstregen i Primera Division, hvor der resterer 11 spillerunder. Ligaen planlægger en genstart i juni efter en længere coronapause.

/ritzau/