Influencer, tv-personlighed og målmandsdatter Cecilie Schmeichel fortæller nu ærlligt, hvordan stress-symptomerne i en periode havde en voldsom påvirkning på hendes liv.

I Podimo-podcasten 'Hverdag', der bestyres af den tidligere 'Vild med dans'-vært Christiane Schaumburg-Müller Åxman, afslører Cecilie Schmeichel, hvordan hun i perioden op til sin deltagelse i netop 'Vild med dans' ramte bunden.

»Jeg begyndte at få enormt meget hjernebanken, og jeg kunne godt mærke, at i situationer, hvor jeg sad til et arrangement og begyndte at kigge på uret og tænkte: 'Jeg skal køre, og jeg skal nå det, og mine børn skal jo ikke være de sidste, der bliver hentet'. Der kunne jeg mærke, at jeg fik hjertebanken og trykken for brystet,« fortæller Cecilie Schmeichel.

Her er det:Cecilie Schmeichel med mand Joakim Pilkær og søn - til landskamp i Parken. Foto: Anthon Unger Vis mere Her er det:Cecilie Schmeichel med mand Joakim Pilkær og søn - til landskamp i Parken. Foto: Anthon Unger

Hun søgte herefter læge, som sendte hende videre til en hjertelæge, hvor hun fik en monitor på. Den afslørede dog, at hjertet fungerede fint. Ubehaget i kroppen skyldtes i stedet den stress, der fulgte med at være nystartet selvstændig, samtidig med at hun skulle leve med familiemæssige og venindemæssige forventninger.

»Det var, at min krop var begyndt at fortælle mig, at 'Hey, nu skal du skrue ned. Nu skal du til at tænke lidt over, hvor du lægger din energi'. Det gjorde, at jeg lyttede til min krop, det blev jeg jo nødt til.«

Og paradoksalt nok blev vendepunktet, da også 'Vild med dans' kom ind i hendes liv.

»Så startede jeg 'Vild med dans', og det er jo fuldstændig crazy, og det lyder også crazy. Men først og fremmest fik jeg sagt det højt, at jeg havde det lidt svært, og det med at uddelegere nogle opgaver, sige tingene højt, og få den hjælp du har brug for – det hjalp mig.«