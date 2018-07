Uruguay må undvære angriberen Edinson Cavani i startopstillingen i fredagens VM-kvartfinale mod Frankrig.

Paris Saint-Germain-spilleren er tilsyneladende ikke kommet sig over den skade, som han pådrog sig i ottendedelsfinalen mod Portugal.

Han starter i hvert fald på bænken og erstattes af Cristhian Stuani, der til dagligt spiller for Girona i Spanien.

Cavani var med to mål ellers manden bag 2-1-sejren over Portugal, men en skade tvang ham til at udgå af opgøret med lidt over et kvarter igen.

Siden har der været spekuleret meget i, om han kunne nå at blive klar, men han er tilsyneladende ikke på 100 procent endnu.

Kampstart er klokken 16 dansk tid.

